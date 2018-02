Van Persie schiet Feyenoord naar moeizame zege op Heracles

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Van Persie voor het eerst sinds zijn terugkeer starten. De routinier, die op het middenveld de voorkeur kreeg boven Jens Toornstra, bekroonde zijn basisplaats met een raak schot na een uur spelen. Het was zijn tweede goal, nadat hij eerder deze maand scoorde tegen FC Groningen.

Door de zege op Heracles blijft Feyenoord vierde in de Eredivisie. De achterstand op koploper PSV, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen sc Heerenveen, bedraagt twintig punten.

Volgende week zondag speelt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst thuis de topper tegen de Eindhovenaren. Drie dagen later wacht Feyenoord de halve finale in de KNVB-beker tegen Willem II en ook die wedstrijd wordt in De Kuip gespeeld.

Laag tempo

Tegen Heracles lukte het Van Persie in de eerste helft nog niet om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Vrijwel niemand bij de thuisploeg speelde goed en het tempo lag te laag om de ploeg van trainer John Stegeman kapot te spelen. Uitgespeelde kansen waren er niet voor Feyenoord, terwijl Heracles-aanvaller Brandley Kuwas na tien minuten zomaar vrij voor het Rotterdamse doel opdook.

De Kuip dacht aan buitenspel, maar de vlag bleef omlaag, waarna de zwakke inzet van Kuwas tot opluchting van het thuispubliek naast ging. Na 36 minuten was Heracles weer gevaarlijk en weer zag de Rotterdamse defensie er niet goed uit. Vincent Vermeij produceerde een afzwaaier, nadat Jan-Arie van der Heijden uitgleed.

Feyenoord kwam ondertussen niet verder dan een ongevaarlijk schot van Karim El Ahmadi. Zeven minuten voor rust dwong Tonny Vilhena Heracles-doelman Bram Castro eindelijk tot een redding.

Lat

In de tweede helft ging het niet veel beter met Feyenoord en opnieuw was het Heracles dat bijna scoorde. Doelman Brad Jones was kansloos op een afstandsschot van Kristoffer Peterson, maar de onderkant van de lat redde de ploeg van trainer Van Bronckhorst.

Aan de andere kant probeerde ook van Persie het vanaf een meter of twintig en zijn poging in de 59e minuut was wel raak. Met een laag, geplaatst schot, dat werd getoucheerd door Heracles-verdediger Robin Pröpper, klopte hij Castro (1-0).

De voorsprong deed Feyenoord weinig goeds. Het spel bleef matig, al had Nicolai Jörgensen de wedstrijd in de 71e minuut kunnen en moeten beslissen. De voorzet van Steven Berghuis was op maat, waarna Castro de inzet van de Deense spits keerde. Twee minuten later ging Van Persie onder luid applaus van het veld.

Vanaf de kant zag de 102-voudig Oranje-international dat Heracles aandrong in de slotfase. Na doorkoppen van Vermeij had Paul Gladon de gelijkmaker op de schoen, maar hij schoot naast waardoor Van Persie voor het eerst sinds zijn terugkeer matchwinner was van Feyenoord.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie