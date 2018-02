Doelpuntrijke zege Real Madrid, Juventus en Napoli maken geen fout

Real Madrid moest diep gaan voor de zege in Sevilla. De ploeg stond bij de rust nog met 2-1 achter. Marco Asensio had de 'Koninklijke' weliswaar op voorsprong gezet, maar via Aissa Mendi en een eigen doelpunt van Nacho Fernandez nam de thuisploeg de leiding.

Na rust kwam Real via Sergio Ramos al snel op gelijke hoogte, waarna Asensio met zijn tweede treffer van de avond voor 2-3 zorgde. Cristiano Ronaldo schoot vervolgens de 2-4 achter Betis-doelman Antonio Adan.

Sergio Leon maakte het met de 3-4 nog wel spannend, maar invaller Karim Benzema zorgde in blessuretijd voor de bevrijdende 3-5.

Real blijft ondanks de zege vierde op zeventien punten achterstand van koploper FC Barcelona, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie. Nummer drie Atletico heeft maar één punt meer. Die ploeg won zondag eveneens, met 2-0 van Athletic Bilbao.

Het publiek in stadion Wanda Metropolitano moest even wachten op de eerste treffer. Pas halverwege de tweede helft wist Kevin Gameiro de ban te breken. In de slotfase bepaalde Diego Costa de eindstand op 2-0.

Serie A

Napoli kende in het eigen stadion San Paolo een droomstart tegen het laaggeklasseerde SPAL. Middenvelder Allan zorgde al in de zesde minuut voor de 1-0.

Daar bleef het echter bij, waardoor Napoli de marge op Juventus intact hield. De ploeg van coach Maurizio Sarri heeft 66 punten na 25 duels.

Alex Sandro kroonde zich in het duel tussen Torino en Juventus tot matchwinner door in de 33e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen: 0-1.

Juventus, dat spits Gonzalo Higuain al na een kwartier kwijtraakte, blijft door de negende achtereenvolgende competitiezege na 25 speelrondes op een punt achterstand van Napoli staan.

Hekkensluiter Benevento boekte de derde zege van het seizoen. Concurrent Crotone werd met 3-2 geklopt, waardoor de equipe steeds meer zicht op lijfsbehoud krijgt.

Dortmund

Borussia Dortmund mag zich voor in ieder geval een dag de nummer twee van de Bundesliga noemen. 'BVB' boekte een moeizame zege op de beroerde grasmat van Borussia Mönchengladbach: 0-1.

Het enige doelpunt van de avond werd gemaakt door Marco Reus, die onlangs na negen maanden blessuretijd zijn rentree maakte. Het was zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer. Dortmund mocht doelman Roman Bürki vervolgens dankbaar zijn dat het bij 0-1 bleef.

RB Leipzig kan de tweede plek van Dortmund maandag weer overnemen. De ploeg treft dan in eigen stadion het Eintracht Frankfurt van Jetro Willems en Jonathan de Guzman

Lyon

Memphis Depay liep met Olympique Lyon tegen puntenverlies aan. Lille OSC hield de nummer vier van Ligue 1 op 2-2.

Oud-Ajacied Bertrand Traoré zette de gasten uit Lyon met twee treffers op voorsprong, maar Lille, waar Anwar El Ghazi geblesseerd uitviel, toonde veerkracht. Nicolas Pépé en Luiz Araujo bezorgden de ploeg alsnog een punt.

Lyon blijft door de remise vierde, maar ziet de achterstand op de top drie wel oplopen. Lille blijft in de gevarenzone.

