FC Utrecht boekt eenvoudige zege bij laagvlieger Roda JC

Sander van de Streek bezorgde Utrecht na dertien minuten al de voorsprong in het Parkstad Limburg Stadion. De middenvelder kreeg de bal van Mateusz Klich en passeerde doelman Hidde Jurjus vervolgens met een fraaie lob die via onderkant lat binnen viel. Jurjus haalde de bal nog weg, maar de inzet was de doellijn gepasseerd.

Tien minuten na rust werd het 0-2 via Mark van der Maarel, die zijn knappe uithaal aan de zijkant van het strafschopgebied in de verre hoek zag verdwijnen. Van de Streek gooide het duel vijf minuten daarna op slot door opnieuw op aangeven van Klich raak te schieten.

Roda tekende in de slotfase nog wel voor de eretreffer. Jorn Vancamp passeerde doelman David Jensen met een afstandsschot, maar zijn doelpunt was niet genoeg om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Zakaria Labyad vergrootte de marge in blessuretijd zelfs weer naar drie.

Vierde plek

Door de simpele zege bleef Utrecht voor het zevende duel op rij ongeslagen onder trainer Jean-Paul de Jong. Sinds de verloren uitwedstrijd tegen NAC Breda nog onder de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag de Jong speelde Utrecht vier duels gelijk en boekte het drie overwinningen.

FC Utrecht stijgt door de zege voorlopig naar de vierde plek met 41 punten. Feyenoord en PEC Zwolle (beide 38 punten) kunnen de club uit de Domstad zondag nog passeren op de ranglijst.

De Rotterdammers spelen om 14.30 uur een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo en de Zwollenaren ontvangen nummer twee Ajax om 16.45 uur. Nummer zestien Roda blijft steken op zeventien punten en ziet concurrenten FC Twente en Sparta Rotterdam in Enschede zondag nog tegen elkaar in actie komen.

