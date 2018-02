FC Twente voorkomt in slotfase verlies tegen Sparta in degradatiekraker

Fred Friday had Sparta na 62 minuten op voorsprong geschoten in Enschede. Het leek lange tijd bij 0-1 te blijven, maar Haris Vuckic werkte vijf minuten voor tijd alsnog de verdiende gelijkmaker binnen.

Door de remise blijft nummer zestien Twente vooralsnog weg van de laatste plek in de Eredivisie. De Tukkers komen op zeventien punten en dat zijn er nog steeds twee meer dan Sparta. Roda JC verzamelde eveneens zeventien punten in de eerste 24 duels.

Twente bleef wel al voor de achtste competitiewedstrijd op rij zonder zege. De laatste overwinning van de Tukkers in de Eredivisie dateert van 12 december, toen de uitwedstrijd tegen NAC Breda werd gewonnen.

Twente vestigde bovendien een negatief clubrecord door voor de achtste competitiewedstrijd op rij zonder zege te blijven in eigen huis.

Kansen

Twente was in de eerste helft nog verreweg de meest dreigende ploeg tegen Sparta, dat vooral tegen moest houden. Onder anderen Adam Maher en Adnane Tighadouini kregen in de eerste helft goede kansen, maar doelman Jannick Huth bleef redelijk eenvoudig op de been.

Trainer Dick Advocaat bracht halverwege debutant Michiel Kramer in het veld om iets te forceren en zag zijn wissel direct effect sorteren. De spits stuurde Friday weg, die vervolgens het sprintduel won en doelman Joël Drommel passeerde met een schot in de verre hoek: 0-1.

Twente moest na de verrassende tegentreffer weer op jacht naar een doelpunt, maar Maher schoot een vrije trap hoog over en Vuckic werkte van dichtbij net over de lat.

Twente leek de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie te worden, maar door een slim doelpunt van Vuckic na een scrimmage werd het alsnog 1-1. Danny Holla had in de absolute slotfase zelfs de winnende op de voet, maar zijn schot belandde op de lat.

Roda JC-FC Utrecht

Eerder op zondag boekte FC Utrecht zijn derde zege op rij in de Eredivisie. De Domstedelingen rekenden in Kerkrade zonder veel moeite af met laagvlieger Roda JC: 1-4.

Sander van de Streek bezorgde Utrecht na dertien minuten al de voorsprong in het Parkstad Limburg Stadion. De middenvelder kreeg de bal van Mateusz Klich en passeerde doelman Hidde Jurjus vervolgens met een fraaie lob die via onderkant lat binnen viel. Jurjus haalde de bal nog weg, maar de inzet was de doellijn gepasseerd.

Tien minuten na rust werd het 0-2 via Mark van der Maarel, die zijn knappe uithaal aan de zijkant van het strafschopgebied in de verre hoek zag verdwijnen. Van de Streek gooide het duel vijf minuten daarna op slot door opnieuw op aangeven van Klich raak te schieten.

Roda tekende in de slotfase nog wel voor de eretreffer. Jorn Vancamp passeerde doelman David Jensen met een afstandsschot, maar zijn doelpunt was niet genoeg om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Zakaria Labyad vergrootte de marge in blessuretijd zelfs weer naar drie.

Vijfde plek

Door de simpele zege bleef Utrecht voor het zevende duel op rij ongeslagen onder trainer Jean-Paul de Jong. Sinds de verloren uitwedstrijd tegen NAC Breda nog onder de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag speelde Utrecht vier duels gelijk en boekte het drie overwinningen.

FC Utrecht stijgt door de zege voorlopig naar de vijfde plek met 41 punten. Feyenoord won zondag met 1-0 van Heracles Almelo en heeft evenveel punten, maar een beter doelsaldo.

