Blunderende Vitessenaar Faye zegt na kritiek dat verslaggever het veld in moet

Bij de winnende treffer van Mike van Duinen in de 66e minuut schoot Faye de bal tegen de spits van Excelsior aan, waarna de bal in het doel caramboleerde. "Het is gewoon ongelukkig", zei Faye tegen Omroep Gelderland. "Dat is de enige verklaring, dat hoor je toch."

Volgens de 19-jarige verdediger ging er een misverstand met medespeler Thomas Oude Kotte aan de schlemielige tegentreffer vooraf. "Ik dacht dat Oude Kotte hem weg zou schieten en hij dacht dat ik dat zou doen. Op het laatste moment schiet ik hem weg, maar tegen Van Duinen aan."

Toen de verslaggever vroeg of Faye de bal niet gewoon over de zijlijn had moeten schieten, reageerde Faye geïrriteerd: "Als u het beter weet, dan moet u in het veld komen staan."

Fraser

De thuisnederlaag van Vitesse was opmerkelijk, want vorige week werd Feyenoord in een spectaculair duel in de Gelredome nog met 3-1 verslagen. "We hadden geluk dat we snel met 1-0 voor kwamen", vond trainer Henk Fraser. "Maar daarna zijn we afgetroefd."

"We hebben geen goed niveau gehaald. Het was wachten op de gelijkmaker. Soms hebben we de arrogantie om te denken dat we de betere ploeg zijn, met name technisch. Ook op dat vlak zijn we overklast vandaag. Maar ook qua passie en beleving. Dat is een hele slechte zaak."

Vitesse staat na de nederlaag op de zevende plek in de Eredivisie. De nummers vier tot en met zeven spelen aan het eind van het seizoen in de play-offs om Europees voetbal. Het verschil met nummer acht ADO Den Haag bedraagt nog maar twee punten.

