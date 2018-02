Dolblije Locadia droomt na eerste treffer voor Brighton al van Wembley

Locadia opende na een kwartier spelen de score voor Brighton. Al vroeg in de wedstrijd was hij ook dicht bij zijn eerste treffer voor de 'Seagulls'.

"Ik dacht al dat ik met mijn eerste balcontact zou scoren, maar helaas raakte ik toen de paal", zei de van PSV overgekomen spits. "Bij mijn tweede kans was ik wel scherp. Ik ben dolblij dat ik meteen heb gescoord."

Locadia genoot tijdens de wedstrijd van de ambiance in The Amex stadium. "De sfeer was geweldig vandaag. Ik zag tegen Chelsea al hoe fanatiek de supporters waren, maar op het veld was het helemaal een geweldig gevoel."

In de kwartfinales van de FA Cup neemt Brighton het medio maart op tegen Manchester United. Bij een overwinning speelt de ploeg van manager Chris Hughton in de halve finales op Wembley.

Wembley

Locadia droomt er stiekem al van om in het roemruchte stadion in Londen te mogen spelen. "We hebben nu de kans om op Wembley te spelen. Daar hoeven we nog maar één wedstrijd voor te winnen. Dat zou echt fantastisch zijn."

De voormalig jeugdinternational moest na zijn transfer lange tijd wachten op zijn debuut. Hij kampte met een bovenbeenblessure, die hij begin december opliep in de Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV.

Manager Hughton was vooral blij dat Locadia niet opnieuw geblesseerd raakte. "Het is altijd fijn als je je eerste doelpunt zo snel mogelijk te pakken hebt”, zei hij. “Maar het is belangrijker dat hij de wedstrijd ongeschonden doorkwam."

In de 77e minuut haalde Hughton de spits naar de kant. "Hij heeft al een aantal maanden niet gespeeld en we wilden geen risico met hem nemen", verklaarde de coach.