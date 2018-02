Cocu en De Jong 'ziek' van gelijkspel PSV tegen Heerenveen

"Ik ben hier wel ziek van. Dit was niet nodig", baalde Cocu na afloop bij FOX Sports. "We hadden de wedstrijd op orde en tot de rode kaart was er niets aan de hand."

Vlak voor rust moest PSV met tien man verder na een rode kaart voor Hirving Lozano. De Mexicaan werd door scheidsrechter Dennis Higler uit het veld gestuurd nadat hij Lucas Woudenberg in het gezicht raakte.

Volgens Cocu snapte Lozano niets van de rode kaart. "Hij was een beetje de kluts kwijt. Hij zei dat hij werd vastgehouden en dat hij zich wilde losrukken om de actie voorwaarts te maken", zei hij. "Maar goed, de scheidsrechter beslist zo."

Geluk

Heerenveen-trainer Jürgen Streppel bracht Henk Veerman in als extra spits en dat betaalde zich al snel uit in de aansluitingstreffer van Stijn Schaars. Acht minuten voor tijd zorgde Reza Ghoochannejhad voor de gelijkmaker. In de slotfase was PSV met een inzet op de paal van Luuk de Jong nog dicht bij de winnende.

"Het is jammer dat de 2-1 uit een standaardsituatie viel", aldus Cocu. "Maar we hielden het daarna nog aardig vol en we hebben zelfs nog de mogelijkheid gehad om te winnen. Hij kon aan beide kanten nog vallen."

Voor PSV is het eerste puntenverlies in eigen huis sinds november 2016. "Dit gebeurt wel eens in het voetbal", liet de coach weten. "We hebben het geluk vaak aan onze zijde gehad, maar dat was vandaag duidelijk niet het geval."

De Jong

Behalve Cocu baalde ook De Jong stevig van het gelijkspel. "Ik ben hier heel ziek van", zei de teleurgestelde aanvaller, die van mening was dat de rode kaart van Lozano veel invloed had op de wedstrijd. "Er was niks aan de hand en toen kregen we een rode kaart. Dat was het keerpunt van de wedstrijd. Met tien man werd het zwaar."

De Jong vond ook dat Heerenveen het punt verdiende. "Heerenveen speelde gewoon goed voetbal", vond hij. "Maar die rode kaart was een hele zure."

Koploper PSV heeft door het gelijkspel acht punten voorsprong op Ajax, maar de nummer twee gaat zondag nog op bezoek bij PEC Zwolle. Volgende week wacht voor de ploeg van Cocu de topper in De Kuip tegen Feyenoord.

