Koploper PSV verspeelt punten tegen Heerenveen na rood Lozano

Santiago Arias kopte PSV op 1-0 en nog voor rust verdubbelde Luuk de Jong de voorsprong. Doordat Lozano kort voor rust rood kreeg - hij raakte Heerenveen-verdediger Lucas Woudenberg in diens nek - kregen de Friezen weer hoop en dat bleek niet onterecht.

Stijn Schaars maakte in de tweede helft de aansluitingstreffer, waarna Reza Ghoochannejhad acht minuten voor tijd de 2-2 eindstand op het scorebord zette.

Het is voor het eerst sinds november 2016 (1-1 tegen FC Twente) dat PSV in het Philips Stadion een Eredivisiewedstrijd niet wint en het is het eerste puntenverlies van de koploper in 2018. De voorsprong op nummer twee Ajax loopt weliswaar op tot acht punten, maar de Amsterdammers spelen zondag om 14.30 uur nog uit tegen PEC Zwolle.

Volgende week zondag wacht PSV in De Kuip de topper tegen Feyenoord en dan zal Lozano er waarschijnlijk niet bij zijn door zijn rode kaart. In de loop van de week beslist de aanklager van de KNVB over de waarschijnlijke schorsing voor de Mexicaanse Eredivisietopscorer.

Fouten

Opvallend is dat PSV voor de winter ook al puntenverlies leed tegen Heerenveen (2-0 nederlaag in het Abe Lenstra Stadion) en ook toen kreeg Lozano rood. Waar het toen al in de openingsfase misging, leek er nu aanvankelijk weinig aan de hand voor PSV.

De thuisclub gunde Heerenveen het balbezit en wachtte op foutjes en die kwamen ook. Balverlies van Schaars leidde in de 34e minuut tot een hoekschop voor PSV. Daaruit kopte Arias de openingstreffer binnen.

Een paar minuten later ging Kik Pierie gruwelijk in de fout. De 17-jarige verdediger speelde de bal in zijn eigen strafschopgebied te ver voor zich uit. De Jong, die bij afwezigheid van de geblesseerde captain Marco van Ginkel weer de aanvoerdersband droeg, profiteerde door met een geplaatst schoot zijn negende doelpunt van het seizoen te maken.

Veerman

Met de 2-0 stand op het scorebord leek de wedstrijd zo goed als beslist, maar door de rode kaart van Lozano veranderde dat. De PSV-aanvaller sloeg wild met zijn arm naar achteren toen hij wegdraaide bij Woudenberg en raakte de linksback van Heerenveen in het gezicht. Scheidsrechter Dennis Higler was onverbiddelijk en trok direct rood.

Heerenveen-trainer Jürgen Streppel reageerde door met Henk Veerman een extra spits te brengen voor verdediger Pierie en dat leidde al snel tot de aansluitingstreffer van Schaars.

PSV, dat zich beperkte tot tegenhouden, ontsnapte kort daarna aan een strafschop. Higler wees al naar de stip na een overtreding van Arias op Ghoochannejhad, maar de arbiter gaf daarna toch een vrije trap voor PSV omdat zijn assistent vlagde voor buitenspel.

In de 82e minuut viel de gelijkmaker alsnog. Ghoochannejhad frommelde de bal langs PSV-doelman Jeroen Zoet (2-2), waarna PSV plotseling weer ten aanval trok in de jacht op de winst. De zege kwam ook nog bijna maar Heerenveen-doelman Martin Hansen redde knap en kreeg hulp van de paal bij een kopbal van De Jong, waardoor het gelijk bleef en PSV duur puntenverlies leed in de strijd om de titel.

