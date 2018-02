Lozano mist waarschijnlijk topper tegen Feyenoord na rood tegen Heerenveen

De Mexicaan raakte zaterdag tijdens het thuisduel met sc Heerenveen (2-2) vlak voor rust tegenstander Lucas Woudenberg in diens nek. Scheidsrechter Dennis Higler twijfelde geen moment en trok de rode kaart.

Lozano, die met dertien goals topscorer is van de Eredivisie, moest in september tijdens de verloren uitwedstrijd van PSV tegen Heerenveen (2-0) ook al met rood van het veld. Hij kreeg daarvoor een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk, en miste toen ook de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, die met 1-0 werd gewonnen.

Alleen als Lozano wordt vrijgesproken door de tuchtcommissie mag hij volgende week meedoen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

PSV kan een dreigende schorsing voor Lozano niet uitstellen door een schikkingsvoorstel af te wijzen en tegen een negatieve uitspraak van de tuchtcommissie in beroep te gaan. Een schorsing kan namelijk alleen worden uitgesteld als er niet direct rood getrokken is en de tuchtcommissie op basis van videobeelden een onderzoek heeft ingesteld.

Losrukken

Trainer Phillip Cocu vond het niet terecht dat Lozano met rood van het veld moest. "Lozano werd vastgehoudenen en wilde zich losrukken om een actie in te zetten", zei Cocu voor de camera van FOX Sports over het incident. "De hand van Lozano kwam daarbij in de nek van Woudenberg en niet in het gezicht. Maar goed, de scheidsrechter beslist en het is aan ons om daar op een goede manier mee om te gaan."

Woudenberg greep wel naar zijn gezicht, maar zei na afloop dat hij geen theater maakte. "Ik werd gewoon geraakt en ga niet voor de grap liggen. Dat lijkt me duidelijk", aldus de linksback.

Higler kwam na de wedstrijd ook voor de camera en hij zei dat hij niet lang twijfelde voordat hij Lozano rood gaf. "Ik had een redelijk goed gezichtsveld. Ik zag een slaande beweging naar achteren, met kracht en snelheid", aldus Higler bij FOX Sports. "Mijn assistent kwam ook direct op de lijn met 'rood, rood, rood!'. Voor ons was de beslissing dus vrij snel duidelijk."

Inmiddels heeft Higler de beelden teruggekeken. "Laat ik voorop stellen dat we dit soort slaande bewegingen naar achteren uit het voetbal willen hebben. Ik kan me voorstellen dat als je de beelden ziet, zeker in slow motion, dat je gaat twijfelen. Maar het was slaan en zo staat het ook op het wedstrijdformulier."

De topper in De Kuip tussen Feyenoord en PSV begint volgende week zondag om 14.30 uur. In de eerste seizoenshelft won de ploeg van Cocu in het Philips Stadion met 1-0 van de Rotterdammers.

