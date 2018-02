AZ overtuigend langs NAC, nipte zeges Excelsior en ADO Den Haag

AZ kwam na iets meer dan een halfuur spelen op voorsprong bij NAC. Na voorbereidend werk van Wout Weghorst schoot Alireza Jahanbakhsh de bal keihard in het dak van het doel.

Kort na rust verdubbelden de Alkmaarders de score. Guus Til haalde vanaf zo'n twintig meter uit en zag zijn schot onderweg van richting veranderd worden. Doelman Nigel Bertrams stond aan de grond genageld.

Vijf minuten later zorgde Mats Seuntjens voor de beslissing. De middenvelder vond het net tegen zijn oude club met een van richting veranderd schot vanaf 25 meter. In de slotfase deed NAC nog iets terug via invaller Umar Sadiq, die in twee instanties trefzeker was.

Door de overtuigende zege staat AZ met vijftig punten uit 24 wedstrijden stevig op de derde plek. De achterstand op nummer twee Ajax, die zondag nog op bezoek gaat bij PEC Zwolle, is vier punten. NAC bevindt zich op de vijftiende plaats net boven de degradatiestreep.

Vitesse-Excelsior

Bij Vitesse-Excelsior viel het winnende doelpunt van Van Duinen halverwege de tweede helft. Vitesse-linksback Lassana Faye mocht zich dat aanrekenen. Hij kon de bal simpel wegwerken, maar schoot tegen Excelsior-aanvaller Mike van Duinen aan waarna de bal in het doel verdween.

Door de zege is Excelsior zo goed als veilig. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag staat knap elfde met 29 punten uit 24 wedstrijden.

Subtopper Vitesse, dat 37 punten heeft, begon uitstekend aan het thuisduel. Luc Castaignos, de vervanger van de geschorste Tim Matavz, opende al in de tweede minuut de score met een fraaie halve omhaal.

Kort voor rust was het weer gelijk. Hicham Faik, die vorig jaar al twee keer in de Gelredome scoorde voor Excelsior, schoot de 1-1 binnen. Na rust was Excelsior de betere ploeg en dat werd dus beloond. Door de gelukkige goal van Van Duinen namen de Kralingers verder afstand van de degradatiezone.

ADO Den Haag-Willem II

Bij ADO Den Haag tegen Willem II schoot Abdenasser El Khayati de thuisploeg in blessuretijd naar een 2-1 zege. De middenvelder mocht van elf meter aanleggen omdat Kostas Tsimikas aan het shirt van Lex Immers ging hangen.

Halverwege was het nog 0-1 voor Willem II, dat na veertig minuten op voorsprong kwam in het Cars Jeans Stadion. Fran Sol scoorde op aangeven van de Duitse verdediger Thomas Meissner, die door de Tilburgers gehuurd wordt van ADO.

Verdiend was de voorsprong voor Willem II niet. ADO was beter maar sprong slordig met de kansen om. Vooral Immers mocht zich zichzelf verwijten dat hij in de eerste helft niet minimaal eenmaal scoorde. Na rust miste ook Björn Johnsen in kansrijke positie. De Noor revancheerde zich in de 69e minuut toen hij op aangeven van El Khayati gelijkmaakte.

Diezelfde Johnsen miste na zijn gelijkmaker voor open doel, waarna El Khayati in blessuretijd ADO dus alsnog drie punten bezorgde.

Mede door de zege op Willem II staat ADO op een zeer verdienstelijke achtste plaats. Willem II bezet de veertiende plek en blijft in de gevarenzone.

