ADO Den Haag stelt oud-politicus Melkert aan als voorzitter rvc

Met John van Ringelenstein keert ook een prominente oud-voorzitter van ADO terug. De 61-jarige Hagenaar behoedde 'zijn' club in 1994 van de financiële ondergang.

Melkert (62) en Van Ringelenstein gaan samen met de Chinezen John Yan (46) en Felix Wu Xue Song (42) de rvc vormen bij de club, die nog eigendom is van het Chinese bedrijf United Vansen (UVS).

Het viertal krijgen binnenkort gezelschap van een vijfde commissaris die wordt voorgedragen door de HFC ADO, formeel de licentiehouder van de club.

Knüppe

Het rommelde de afgelopen jaren op bestuurlijk vlak stevig bij ADO, hetgeen leidde tot financiële problemen. Eind 2016 werd de Chinese eigenaar Hui Wang door de Ondernemingskamer in Amsterdam geschorst als voorzitter van de rvc en vervangen door Ben Knüppe.

De rechter legde het aandeelhouderschap van UVS in handen van Job van der Have. Samen met Knüppe en algemeen directeur Mattijs Manders bracht hij de rust terug bij ADO. "De redenen waarom wij hier waren, zijn opgelost. De financiën zijn op orde", zei Knüppe, die zijn functie overdraagt aan Melkert, zaterdagavond op een persconferentie in het Cars Jeans Stadion.

"Met het verleden is afgerekend en we hebben een voorschot genomen op de toekomst. De aandeelhouder wil daar ook mee doorgaan. De rust is wedergekeerd in de bestuurskamer. We hebben de relatie met de Chinese eigenaar op evenwichtige wijze hersteld en er is een meerjaren 'commitment' om van ADO weer een structureel goed presterende voetbalclub te maken."

Voetballiefhebber

Melkert, die de voorbije jaren diverse diplomatieke functies vervulde, heeft onder meer als opdracht gekregen om een constructieve relatie met de Chinezen te waarborgen.

"Het is voor mij als fervent voetballiefhebber een enorme eer om deze kans te krijgen. Zo'n grote club, waar al zoveel is gebeurd, en die gelukkig op dit moment ook in een goede 'flow' zit. Maar er is nog veel meer mogelijk'', zei de oud-politicus.

ADO staat momenteel bovenin de middenmoot van de Eredivisie. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk pakte 32 punten in 23 wedstrijden.

