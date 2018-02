Zege Bayern na gemiste penalty Robben, Seedorf onderuit met Deportivo

Daniel Didavi opende al in de achtste minuut de score voor Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma de hele wedstrijd meedeed en Riechedly Bazoer op de bank bleef. Didavi kopte raak uit een voorzet vanaf links van Yunus Malli.

Tien minuten na rust kreeg Bayern de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. De 'Rekordmeister' kreeg een penalty na een overtreding van Renato Steffen. De strafschop van Robben kwam vervolgens via de handen van doelman Koen Casteels op de paal terecht.

Halverwege de tweede helft was het wel raak voor Bayern. Sandro Wagner kopte raak uit een voorzet vanaf rechts van Robben, die de hele wedstrijd speelde.

Robben

Bayern leek vervolgens op het eerste puntenverlies sinds eind november af te stevenen, maar vlak voor tijd kregen de bezoekers opnieuw een penalty na een domme overtreding van Gian-Luca Itter op Robben. Die werd benut door Robert Lewandowski.

Door de tiende competitiezege op rij komt Bayern na 23 punten op 59 punten. De voorsprong op nummer twee Bayer Leverkusen bedraagt 21 punten. Leverkusen won eveneens met 1-2 bij Hamburger SV, waar Rick van Drongelen negentig minuten in actie kwam.

De Jamaicaan Leon Bailey en Kai Havertz scoorden voor Leverkusen. Andre Hahn maakte twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer, maar verder kwam HSV niet.

Schalke 04

RB Leipzig, Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt kunnen de tweede positie nog overnemen van Leverkusen. Leipzig gaat maandag op bezoek bij Frankfurt en Dortmund speelt zondag uit tegen Borussia Mönchengladbach.

Schalke 04 steeg zaterdag naar de vijfde plaats, dankzij een 2-1 zege op Hoffenheim. Na een halfuur stond de thuisclub al met 2-0 voor in de Veltins Arena, via doelpunten van Thilo Kehrer en Breel Embolo. In de slotfase tekende Andrej Kramaric voor de aansluitingstreffer.

Freiburg won met 1-0 van Werder Bremen door een benutte penalty van Nils Petersen. Ook Janik Haberer mocht een strafschop nemen voor Freiburg, maar hij miste. FC Köln tegen Hannoer 96 eindigde in 1-1.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Primera Division

In Spanje leed Clarence Seedorf zijn tweede nederlaag als trainer van Deportivo La Coruña. Munir El Haddadi zorgde na een uur spelen met een prachtig schot van net buiten de zestien voor de enige treffer van de wedstrijd.

De 41-jarige Seedorf tekende vorige week een contract tot het einde van het seizoen bij Deportivo, dat volop tegen degradatie strijdt. Bij zijn debuut zag de Nederlandse coach zijn ploeg maandag in Riazor met 0-1 verliezen van Real Betis.

Door de nederlaag staat Deportivo met zeventien punten uit 24 wedstrijden voorlaatste. De voorsprong op hekkensluiter Malaga, dat in eigen stadion met 1-2 verloor van Valencia, is vier punten.

Barcelona

FC Barcelona won met 0-2 bij Eibar en kwam zo weer een stapje dichter bij de titel. De voorsprong op nummer twee Atletico Madrid is nu tien punten, al spelen de Madrilenen zondag nog thuis tegen Athletic Bilbao.

Na een kwartier stond Barcelona al op een 0-1 voorsprong in Estadio Municipal de Ipurua door een goal van Luis Suarez. Lionel Messi was aangever. Halverwege de tweede helft leek de wedstrijd gespeeld omdat de Chileen Fabián Orellana zijn tweede gele kaart kreeg en Eibar met een man minder verder moest.

Twee minuten voor tijd maakte Jordi Alba de tweede goal voor Barcelona, dat nu al 31 wedstrijden op rij ongeslagen is. Daarmee evenaart Barcelona het clubrecord. Alleen Real Sociedad bleef ooit langer ongeslagen in de Primera Division en dat was in het seizoen 1979/1980 (38 wedstijden).

Eerder op zaterdag won Sevilla, dat vijfde staat, met 1-2 bij Las Palmas. De Fransman Wissam Ben Yedder en Pablo Sarabia scoorden voor Sevilla, waarna de Argentijn Jonathan Calleri een penalty benutte namens Las Palmas.

Bekijk het programma en de stand in de Primera Division

Serie A

In de Italiaanse Serie A won AS Roma zaterdag bij Udinese. Cengiz Ünder opende in de zeventigste minuut de score en Diego Perotti bepaalde in de slotminuut de eindstand op 0-2.

Ünder scoorde op aangeven van Daniele De Rossi, die een kwartier voor het einde plaatsmaakte voor invaller Kevin Strootman.

AS Roma klom door de zege naar de derde plaats van de ranglijst. De Romeinen nemen die plek over van Internazionale, dat met 2-0 verloor bij Genoa door een eigen doelpunt van Andrea Ranocchia en Goran Pandev.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A