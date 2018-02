Droomdebuut Locadia voor Brighton, Hoedt scoort voor Southampton

In zijn eerste duel in het shirt van Brighton was Locadia al na vijftien minuten trefzeker. De 24-jarige aanvaller schoot een lage voorzet binnen, nadat hij even daarvoor de lat nog had geraakt.

De 'Seagulls', die na de promotie veertiende staan in de Premier League, liepen later via Connor Goldson en Leonardo Ulloa uit naar 3-0. Jonson Clarke-Harris nam de eretreffer van vierdedivisionist Coventry voor zijn rekening.

Locadia moest na zijn transfer, die hem de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Brighton maakte, lange tijd wachten op zijn debuut. De oud-jeugdinternational kampte met een bovenbeenblessure, die hij begin december opliep in de Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV.

Een klein kwartier voor tijd werd Locadia naar de kant gehaald door manager Chris Hughton. Zijn landgenoot Tim Krul raakte halverwege de wedstrijd geblesseerd en maakte na rust plaats voor Niki Mäenpää. Davy Pröpper mocht halverwege als invaller opdraven.

Hoedt

Hoedt zette Southampton op het goede spoor in de gewonnen ontmoeting met West Bromwich Albion (1-2). De 23-jarige verdedigde opende namens de 'Saints' na elf minuten de score op The Hawthorns door een hoekschop in één keer uit de lucht binnen te schuiven.

Dusan Tadic verdubbelde na rust de marge, waarna Salomon Rondon nog iets terugdeed namens WBA. Hoedt mocht van zijn trainer Mauricio Pellegrino de hele wedstrijd meedoen in het hart van de defensie.

Romelu Lukaku zorgde voor beide doelpunten voor Manchester United op bezoek bij Huddersfield Town. De Belg opende al in de derde minuut de score na een mooie individuele actie.

Tien minuten na rust verdubbelde Lukaku de marge. Na een combinatie met Alexis Sanchez kwam hij oog in oog met Jonas Lössl te staan en schoof de bal beheerst binnen.

Terence Kongolo en Rajiv van La Parra begonnen beiden in de basis bij Huddersfield. Kongolo werd twintig minuten voor tijd gewisseld en Van La Parra speelde tot zes minuten voor tijd mee.

Swansea

Swansea slaagde er nog niet in om door te dringen tot de laatste acht. De Premier League kwam in de vijfde ronde op bezoek bij tweededivisionist Sheffield Wednesday niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De Welshmen moeten daarom binnenkort een replay spelen voor een langer bekeravontuur.

Bij Swansea stonden Mike van der Hoorn en Luciano Narsingh in de basisopstelling, maar laatstgenoemde werd halverwege de tweede helft wel naar de kant gehaald. Verder bleef Erwin Mulder op de reservebank zitten en ontbrak Leroy Fer nog altijd wegens een ernstige knieblessure.

Bij het Sheffield Wednesday van manager Jos Luhukay mocht de onlangs van Heracles Almelo overgekomen Joey Pelupessy de laatste twintig minuten meedoen als invaller.

Vrijdag plaatsten Chelsea (4-0 tegen Hull City) en Leicester City (1-0 tegen Sheffield United) zich al voor de kwartfinales van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.