Klokkenluider: 'Doping in Russisch voetbal moest in doofpot van Mutko'

"Russische voetballers waren immuun voor dopingcontroles en straffen", vertelt de in de Verenigde Staten ondergedoken Rodchenkov aan persbureau AP. "Mutko eiste onschendbaarheid voor hen."

Rodchenkov werd als directeur van het Russische antidopinglaboratorium gesommeerd om eventuele dopinggevallen niet in de openbaarheid te brengen. "Mutko vertelde me dat ik schandalen moest voorkomen door positieve tests te verdoezelen."

"Als spelers afwijkende waarden vertoonden, mochten die resultaten niet in het systeem van het mondiale antidopingagentschap WADA terechtkomen", aldus Rodchenkov.

Mutko, tegenwoordig vicepremier onder Vladimir Poetin, zou Rodchenkov wijsgemaakt hebben dat op doping betrapte voetballers door de nationale bond zelf aangepakt zouden worden.

Kop in het zand

De FIFA is dankzij Rodchenkov in het bezit van bewijsmateriaal van 34 dopingzaken in het Russische voetbal. Onder de verdachte voetballers zouden zich ook spelers uit de WK-selectie van 2014 bevinden.

Voorzitter Gianni Infantino liet onlangs nog weten dat hij zich geen zorgen maakt over doping in het Russische voetbal. "Als er een serieus probleem was, dan hadden we daar nu wel van geweten", zei de Zwitser.

Volgens Rodchenkov wil de wereldvoetbalbond de waarheid echter niet onder ogen zien. "Hij steekt zijn kop in het zand", aldus de klokkenluider, die nu via het WADA 59 specifieke vragen heeft gekregen van de FIFA.

"Het onderzoek is nog gaande", reageert de FIFA, die op korte termijn duidelijkheid wil. "Het WADA heeft ons uitgelegd dat het analyseren van alle stalen nog enkele weken kan duren. We kunnen geen straffen uitspreken op basis van louter vermoedens of beperkte feiten."

WK

Met het oog op het WK van komende zomer staat gastheer Rusland onder verscherpt toezicht. Als gevolg van het dopingschandaal trad Mutko, die een levenslange schorsing heeft gekregen van het IOC, al af als voorzitter van het organisatiecomité.

De opening van het WK is op 14 juni. Gastland Rusland speelt dan de eerste groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië.​