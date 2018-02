Ruit spelersbus NEC beschadigd bij confrontatie tussen fans en politie

Of de ruit volledig gesneuveld is, kon een woordvoerder van NEC zaterdag niet bevestigen aan NU.nl. De club gaat ervan uit dat er geen sprake van opzet was. Over eventuele aanhoudingen is niets bekend.

NEC verloor vrijdag met 4-1 bij MVV. Dat betekende al de vierde uitnederlaag op rij voor de ploeg van trainer Pepijn Lijnders. Na afloop van dat duel moesten de spelers zich al verantwoorden bij de meegereisde fanatieke aanhang.

Rond het vertrek van de spelersbus bij De Geusselt ontstond een "handgemeen" tussen NEC-fans en de politie, aldus de zegsman. Een ruit werd daarbij geraakt door een steen en dat zorgde voor flinke schade. Desondanks kon de gehavende bus wel koers zetten richting Nijmegen.

Door de nederlaag wacht NEC nog op het eerste punt op vreemde bodem in 2018. De nummer twee van de Jupiler League verloor eerder bij FC Oss (3-0), Almere City (3-2) en FC Emmen (1-0).

