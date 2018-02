Vijf kilo lichtere Willems hoopt zich terug in basis Eintracht te knokken

Willems beleeft met zijn nieuwe club op sportief gebied goede tijden. Eintracht Frankfurt staat na 22 wedstrijden op een knappe vierde plaats en heeft daardoor zelfs zicht op deelname aan de Champions League.

Voor Willems loopt het persoonlijk iets minder. Hij is sinds enkele weken reserve, omdat trainer Niko Kovac links achterin de voorkeur geeft aan Simon Falette.

"Ik heb vaker laten zien geduldig te kunnen zijn", zegt Willems in gesprek met Bild. "Ik moet zorgen dat ik het beter doe dan mijn concurrenten. Maar mijn tijd komt zeker nog."

Speelstijl

Waarom de 22-voudig Oranje-international op de bank is gekomen, weet hij niet. "Dat doet er ook niet toe. Ik heb al laten zien dat ik dit niveau aankan. Ik heb al zo'n twintig wedstrijden gespeeld, in een nieuw team in een nieuwe competitie. Daar kan ik tevreden mee zijn."

Mogelijk speelt de offensieve speelstijl van Willems hem parten. Kovac heeft de 23-jarige Rotterdammer er regelmatig opgewezen dat het spel in de Bundesliga ook defensief veel vereist. "Ik vind het prettig dat de trainer meer van mij verwacht. Dat betekent dat hij weet dat ik meer kan."

Willems hoopt dan ook dat het een kwestie van tijd is voor hij weer terugkeert in het elftal. Hij is naar eigen zeggen fitter dan ooit. "Ik ben namelijk al vijf kilo kwijt aan gewicht omdat we hier veel meer lopen dan in Nederland, maar ik wil niet nog meer gewicht kwijtraken. Dan verlies ik mijn power."

Eintracht Frankfurt neemt het maandag in de Bundesliga op tegen RB Leipzig. Die ploeg staat tweede, met twee punten meer dan Eintracht Frankfurt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga