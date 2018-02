Trainer Faber niet bang voor voortijdig vertrek bij FC Groningen

"Wat zal ik zeggen? Anderhalf jaar geleden was het al moeilijk. Ik was de eerste trainer die eruit zou moeten gaan, maar ik ben er nog steeds. Onkruid vergaat niet. We zijn nog steeds in leven omdat we als een groep presteren", aldus de 46-jarige Brabander vrijdagavond na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo voor de camera van de NOS.

"De spelers staan achter de staf en vice versa. Iedereen moet daarin meegaan. We gaan ook elke week uit van een goed resultaat. Binnen de groep is het rustig. Het enige wat we kunnen doen is daarop onze aandacht vestigen."

Faber en FC Groningen besloten eind vorige maand in goed onderling overleg over een half jaar uit elkaar te gaan, maar in de Voetbal international verscheen woensdag een verhaal dat Faber overhoop ligt met technisch manager Ron Jans, waarop de geruchten over een voortijdig vertrek aanzwengelden.

"Wij gaan gewoon heel erg professioneel met elkaar om", wees Faber die geluiden naar het rijk der fabelen. "Het klopt wel dat we elkaar niet dagelijks zien, maar we spreken elkaar regelmatig om dingen met elkaar af te stemmen. Dat is ook belangrijk om voor een goed resultaat te kunnen gaan."

Carnaval

"Het is nog wel gezellig hoor in Groningen. Je moet een beetje de Brabantse gezelligheid erbij nemen. De carnaval is net geweest. Het enige dat we kunnen doen is punten halen. Straks lekker 3,5 uur uitrusten in de bus."

Faber wilde weinig meer kwijt over het incident van vorige week met spits Lars Veldwijk, die volgens hem in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0) weigerde in te vallen en begin deze week werd verbannen naar het beloftenelftal.

"Ik denk dat alles wel gezegd en geschreven is. Iedereen weet wat de maatregel geweest is. Dat zegt volgens mij voldoende. Het is voor ons zaak om verder te kijken, zeker na vorige week zondag."

FC Groningen is aan een zeer teleurstellend bezig. 'De Trots van het Noorden' bezet na 24 duels slechts de dertiende plaats op de ranglijst en heeft maar zeven punten meer dan de ploegen die in de degradatiezone bivakkeren.

FC Groningen stelde woensdag Danny Buijs aan als opvolger van Faber. De 35-jarige oud-speler van de club komt over van de amateurs van Kozakken Boys en krijgt de ervaren Hennie Spijkerman als assistent.

