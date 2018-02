Ten Hag ziet geen reden om veel te veranderen bij Ajax

"Het is geen fase waarin je net aan de competitie bent begonnen", begon de 48-jarige Haaksberger vrijdag zijn verhaal op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle.

"De automatismen moeten er al inzitten. Ik heb geen redenen om veel dingen te veranderen en te experimenteren, want als je dat doet, dan kan het puntenverlies opleveren. Wel kan het proces op de lange termijn goed helpen."

Ten Hag benadrukte wel dat er sinds zijn komst in de winterstop zeker dingen in het spel van Ajax zijn veranderd en wees op het met 2-1 gewonnen thuisduel van vorige week met FC Twente.

"De wissel die we vorige week hebben doorgevoerd... Met Veltman naar het centrum, Kristensen naar rechts en Frenkie naar het middenveld; dat was wel iets wat ik nog niet wist", aldus de van FC Utrecht overgekomen oefenmeester.

"Maar we hebben wel degelijk andere accenten gelegd. Ik heb aangegeven dat we directer bij de goal van de tegenstander moesten komen. Het doelpunt tegen FC Twente was daar een perfect voorbeeld van."

Viergever

Ten Hag maakt in Zwolle geen gebruik van Nick Viergever, hoewel de verdediger deze week na langdurig blessureleed weer de groepstraining hervatte. "Hij heeft halverwege november op bezoek bij NAC Breda voor het laatst meegedaan. Dat hij nu weer op het trainingsveld staat, is een positief teken."

De Ajax-trainer had verder goed nieuws over Kasper Dolberg. De spits ligt er al bijna twee maanden uit vanwege een voetblessure, maar het einde van de revalidatie is in zicht.

"Het goede nieuws is dat dit weekend de hoes eraf gaat. Vanaf maandag kan hij gaan trainen. Het grote nadeel van de afgelopen weken was het gips, waardoor hij conditioneel niets kon doen. Maar tegen de tijd van de eindfase van de competitie ga ik ervan uit dat hij weer fit is."

Ajax moet in de resterende elf speelrondes in de Eredivisie liefst zeven punten goedmaken op koploper PSV, dat het zaterdag in eigen huis opneemt tegen sc Heerenveen. PEC Zwolle-Ajax begint zondag om 16.45 uur in het MAC³PARK stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie