Van Bronckhorst sluit basisplaats Van Persie tegen Heracles niet uit

"Ik weet nog niet of Robin zondag in de basis staat. Het kan", aldus Van Bronckhorst, die tegen Heracles veel spelers moet missen. Het is voor de trainer daarom extra fijn dat de 34-jarige Van Persie maandag een uur meedeed bij Jong Feyenoord tegen Jong Heerenveen.

"Ik ben blij dat hij langere tijd heeft kunnen spelen. Dat zorgt voor een andere dynamiek dan de invalbeurten van een minuut of tien, die hij in het eerste heeft gehad. Ik zie dat Robin steeds fitter wordt."

Als Van Persie start is een plek in de spits onwaarschijnlijk, omdat Nicolai Jörgensen onomstreden lijkt. Op de vleugel is wel ruimte vanwege de blessure van Sam Larsson en de schorsing van Bilal Basaçikoglu.

De buitenspeler kreeg vorige week tegen Vitesse rood vanwege een wilde tackle, waarna Feyenoord met 3-1 verloor. Van Bronckhorst heeft inmiddels met Basaçikoglu gesproken over die actie. "Bilal heeft spijt. Hij heeft zijn team benadeeld en ook zichzelf, want hij was juist goed bezig."

Haps

Van Persie zou ook op het middenveld kunnen spelen, mocht Vilhena daar wegvallen. De 23-jarige Vilhena is fit, maar moet mogelijk als linksback starten omdat Feyenoord op die positie waarschijnlijk Ridgeciano Haps mist door een blessure, terwijl Tyrell Malacia geschorst is.

"Vilhena heeft een paar keer linksback gespeeld, dat zou dus een optie zijn", zei Van Bronckhorst. "En wellicht Kevin Diks."

Evenals voor Haps lijkt het duel met Heracles voor Jeremiah St. Juste (schouderblessure) te vroeg te komen. "Het ziet er niet heel goed uit voor zondag. Er moet nog heel wat gebeuren, willen St. Juste en Haps beschikbaar zijn."

Feyenoord tegen Heracles begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Ed Janssen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie