PSV mist Van Ginkel definitief ook tegen sc Heerenveen

"Het gaat wel wat beter, maar hij is nog niet aangesloten bij de groepstraining. Vooralsnog werkt hij nog aan zijn herstel", liet trainer Phillip Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie weten.

Van Ginkel kampt al sinds begin dit jaar met problemen aan het gewricht en omdat de exacte aard van de blessure maar niet kon worden vastgesteld, werd hij deze week nader onderzocht in het ziekenhuis.

Cocu heeft goede hoop dat hij volgende week in de topper in De Kuip tegen Feyenoord weer kan beschikken over zijn aanvoerder, maar wilde daarop niet vastgepind worden.

Bij afwezigheid van Van Ginkel speelde Bart Ramselaar de afgelopen weken wat meer teruggetrokken op het middenveld en dat kon Cocu wel bekoren.

Revancheren

"Hij vult zijn nieuwe rol en positie goed in. De samenwerking met Jorrit Hendrix wordt iedere wedstrijd beter. Daar besteden we op de training ook veel aandacht aan."

Cocu hoopt dat zijn manschappen zich tegen sc Heerenveen kunnen revancheren voor de kansloze 2-0 nederlaag van eerder dit seizoen in het Abe Lenstra Stadion.

"Het was één van onze slechtste wedstrijden tot nu toe. Binnen acht minuten stonden we al met 2-0 achter en dat kostte ons de wedstrijd. Heerenveen is een tegenstander waar we het altijd lastig mee hebben. We weten dat we elke wedstrijd alles moeten geven om een resultaat te halen, dat zal zaterdag ook zeker zo zijn."

PSV gaat na 23 speelrondes fier aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben liefst zeven punten voorsprong op Ajax, dat zondag op bezoek moet bij PEC Zwolle.

PSV-sc Heerenveen begint om 19.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

