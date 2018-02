'Memphis heeft gewoon beetje liefde nodig bij Olympique Lyon'

"Hij geeft deze club iets wat we nog niet vaak gezien hebben", was Aulas na afloop in gesprek met verschillende Franse media vol lof over de Nederlandse aanvaller.

Memphis moest het tegen Villarreal doen met een invalbeurt van ruim een kwartier, maar bepaalde daarin wel de eindstand door vanaf een meter of dertig verwoestend hard raak te schieten.

Voor Aulas kwam die fantastische treffer niet als een verrassing, te meer omdat de 24-jarige Moordrechter onlangs in het competitieduel met Paris Saint-Germain ongeveer hetzelfde deed. Toen zorgde Memphis er diep in blessuretijd met een heerlijke poeier in de kruising voor dat Olympique Lyon de schier ongenaakbare koploper in de Ligue 1 met een 2-1 nederlaag van het veld stuurde.

"Hij kan een wedstrijd op ieder moment doen kantelen, dat hebben we gezien tegen Paris Saint-Germain", aldus de 68-jarige Fransman.

"Soms zijn zijn acties in dienst van het team en het resultaat, soms kun je er gek van worden. Maar met die acties geeft hij deze club wél iets wat we nog niet vaak gezien hebben, ook niet in de mooie jaren die we in het Stade Gerland hebben gehad. Het is gewoon een leuk ventje, waar je wel van móét houden."

Liefde

Aulas vindt het dan ook niet terecht dat Memphis van de buitenwacht geregeld kritiek krijgt, iets wat binnen Olympique Lyon volgens hem niet zo snel het geval zal zijn. "We houden van hem, dat heb ik hem ook verteld. Die jongen heeft gewoon een beetje liefde nodig, dat is het."

Memphis kwam dit seizoen vooralsnog tot 34 officiële optredens voor Olympique Lyon, waarin hij twaalf keer het net vond en bovendien negen keer de assist leverde.

Zondag speelt de nummer vier van de Ligue 1 om 17.00 uur uit tegen OGC Nice.