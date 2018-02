'Dijks verruilt Ajax na dit seizoen transfervrij voor Bologna'

Dat brengt De Telegraaf vrijdagochtend naar buiten.

Dijks is in Amsterdam in het bezit van een aflopend contract en kan bij Bologna een lucratieve verbintenis voor maar liefst vijf seizoenen tekenen.

Dijks en zijn zaakwaarnemer Dick van Burik moeten alleen nog enkele details afronden, waarna de deal wereldkundig zal worden gemaakt.

Dijks onderging eind januari al in het diepste geheim midden in de nacht in een plaatselijk ziekenhuis met succes de medische keuring bij Bologna en had in eerste instantie in de winterstop al moeten overkomen.

Masina

Bologna leek namelijk Adam Masina kwijt te raken aan RB Leipzig, maar die transfer ketste op het allerlaatste moment af, waardoor Dijks niet per se meer nodig was.

Dijks komt niet meer in de plannen van Ajax voor. Hij moet aan de linkerkant van de verdediging Nicolas Tagliafico, Daley Sinkgraven en Nick Viergever boven zich dulden.

Omdat Tagliafico pas vorige maand werd aangetrokken en Sinkgraven langdurig geblesseerd was, mocht Dijks afgelopen zomer niet vertrekken en had hij in de openingsfase van het seizoen zelfs een basisplaats.

Dijks kwam in de voorbije maanden in totaal tot twaalf officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarvan negen in de Eredivisie.