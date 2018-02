Memphis helpt Lyon met goal aan zege in EL, Napoli pijnlijk onderuit

Memphis begon op de bank bij Lyon en kwam pas na 73 minuten het veld in. Negen minuten later was de 34-voudig international van Oranje al trefzeker met een verwoestend afstandsschot, waarmee hij de eindstand op 3-1 bepaalde.

Voor Memphis was het zijn twaalfde doelpunt dit seizoen. De 24-jarige aanvaller kwam in de competitie tot dusver negen keer tot scoren en in de Europa League staat de teller nu op drie.

Tanguy N'Dombele en Nabil Fekir hadden voor de andere treffers gezorgd namens Lyon, terwijl Pablo Fornals na 63 minuten nog iets terug deed namens Villarreal.

Bij Lyon, dat vorig jaar nog in de halve finales werd uitgeschakeld door Ajax, zat rechtsback Kenny Tete niet bij de selectie. De return staat volgende week op het programma.

Napoli

Voor Napoli zit het Europese avontuur er zo goed als op. De Italianen verloren de heenwedstrijd tegen RB Leipzig met 1-3 en moeten volgende week alles uit de kast halen om de laatste zestien te bereiken.

Napoli, dat in de groepsfase van de Champions League als derde eindigde in een poule met Feyenoord, kwam na 52 minuten nog wel op voorsprong in eigen huis via Adam Ounas.

Goals van Timo Werner (twee) en de Portugees Bruma brachten Leipzig in het restant van de tweede helft de zege. Dries Mertens zat niet bij de selectie van Napoli.

Atletico Madrid deed uitstekende zaken door FC Kopenhagen met 1-4 te verslaan. Oud-Ajacied Viktor Fischer had na een kwartier nog wel voor de openingstreffer gezorgd namens de Deense formatie.

Dortmund-Atalanta

Ook Dortmund won de eerste wedstrijd in de knock-outfase door Atalanta Bergamo in blessuretijd met 3-2 te verslaan. De 'Borussen' gingen na een half uur al aan de leiding tegen de Italianen, waar Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon de hele wedstrijd speelden. André Schürrle tikte de bal van dichtbij achter doelman Etrit Berisha.

Atalanta beet na rust van zich af en kwam dankzij twee doelpunten van Josip Ilicic in een tijdsbestek van vijf minuten zelfs op voorsprong. Chelsea-huurling Michy Batshuayi maakte na 65 minuten weer gelijk op het Signal Iduna Park en schoot in blessuretijd ook nog de winnende binnen voor Dortmund.

Dortmund heeft zijn ticket in de knock-outfase van de Europa League te danken aan de derde plek in groep H van de Champions League. Atalanta kroonde zich knap tot winnaar van groep E in de Europa League.

Door de twee uitdoelpunten van Atalanta heeft de Italiaanse formatie nog goede papieren in handen voor de return, die volgende week al op het programma staat.

Arsenal

Arsenal boekte een eenvoudige 0-3 overwinning op bezoek bij Östersunds, dat dit seizoen voor de eerste keer in de clubhistorie meedoet aan een Europees toernooi. In de voorrondes afgelopen zomer was de Zweedse formatie onder meer te sterk voor PAOK Saloniki en Galatasaray.

Nacho Monreal zorgde na dertien minuten voor de openingstreffer en door een eigen doelpunt van de Zweed Sotirios Papagiannopoulos stond het halverwege 0-2 voor Arsenal. Het slotakkoord was na 58 minuten voor Mesut Özil. Arsenal-doelman David Ospina keerde in blessuretijd nog een strafschop.

Het Spartak Moskou van Quincy Promes lijkt nu al vrijwel kansloos voor een vervolg in Europa, want de Russische formatie verloor in eigen huis met 1-3 van Athletic de Bilbao. Promes speelde de hele wedstrijd mee bij Spartak.

Het Ludogorets van de Nederlander Virgil Misidjan verloor in eigen huis kansloos van AC Milan: 0-3. Celtic, met doelman Dorus de Vries onder de lat, won knap met 1-0 van Zenit Sint-Petersburg.

