Fortuna laat KNVB naar zaak-Oliseh kijken en stelt Hofland aan als assistent

"Fortuna herkent zich volstrekt niet in deze beschuldigingen, die ook niet eerder door Sunday Oliseh intern zijn geventileerd", schrijft de club in een verklaring.

Na zijn ontslag twitterde de 43-jarige Oliseh: "Ik ben op non-actief gezet door Fortuna Sittard, omdat ik weigerde mee te doen aan illegale praktijken en het overtreden van de wet."

De club wil in de komende periode niet ingaan op "eventuele nieuwe ongefundeerde beschuldigingen door Oliseh aan het adres van de club" en geeft daarom de eenmalige verklaring af.

"Fortuna zal juridische tegenmaatregelen nemen. Indien er vanuit de kant van de KNVB vragen zijn in dit verband, staat Fortuna Sittard volledig open voor intern onderzoek om daarmee aan te tonen dat de beschuldigingen volstrekt ongefundeerd zijn", meldt de club.

"Om een en ander niet verder te laten escaleren, zal Fortuna Sittard verdere standpunten tijdens de aankomende KNVB-arbitrageprocedure nader gemotiveerd toelichten. Fortuna Sittard heeft alle vertrouwen in een goede afloop van de zaak."

Verstoorde arbeidsrelatie

De Nigeriaanse trainer was sinds december 2016 werkzaam in Sittard. De club presteerde onder zijn leiding uitstekend: Fortuna draait mee in de top van de Eerste Divisie en legde beslag op de tweede periodetitel.

Het ontslag van de oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en Borussia Dortmund had dan ook geen sportieve redenen. "Aanleiding is het herhaaldelijk verwijtbaar handelen gedurende langere periode door de trainer jegens meerdere personen in de organisatie", motiveerde Fortuna zijn beslissing woensdag.

"Fortuna Sittard is bij de beslissing om Sunday Oliseh op non-actief te stellen uitdrukkelijk niet over één nacht ijs gegaan", schrijft de club donderdag. "De talloze verwijtbare handelingen alsmede de verstoorde arbeidsrelatie aan de kant van Oliseh hebben Fortuna er helaas toe doen besluiten om hem op non-actief te stellen."

Het is nog onduidelijk wanneer de arbitragecommissie van de KNVB zich buigt over het geschil tussen Fortuna en Oliseh.

Hofland

Tegenover het gedwongen vertrek van Oliseh staat de komst van Hofland. De oud-international stopt als jeugdtrainer bij PSV om bij Fortuna als assistent aan de slag te gaan. Hij wordt in Sittard de rechterhand van interim-trainer Claudio Braga.

Hofland begon in 1997 zijn profcarrière bij Fortuna, dat toen nog uitkwam in de Eredivisie. Later speelde de voormalig verdediger voor PSV, VfL Wolfsburg, Feyenoord en op Cyprus voor Larnaca.

