Mané leidt Liverpool met hattrick naar klinkende zege bij Porto

Sadio Mané opende halverwege de eerste helft de score voor Liverpool en kort daarna verdubbelde Mohamed Salah de marge. Na rust scoorde Mané nog tweemaal en vond ook Roberto Firmino het doel.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum begonnen in de basis bij de 'Reds' en speelden beiden de hele wedstrijd mee. Wijnaldum verzorgde de assist op de openingstreffer.

Door de klinkende zege is de return tussen Liverpool en Porto slechts een formaliteit. Die wedstrijd wordt op dinsdag 6 maart op Anfield gespeeld.

Real Madrid-Paris Saint-Germain, het andere achtstefinaleduel dat dinsdag werd afgewerkt, eindigde in 3-1.

Wijnaldum

In het Estadio do Dragao kreeg Porto na tien minuten de eerste grote kans via Otavio, maar een kwartier later viel de openingstreffer aan de andere kant. Na voorbereidend werk van Wijnaldum haalde Mané uit en ging doelman José Sa opzichtig in de fout.

Vier minuten later was het opnieuw raak voor Liverpool. Na een schot van James Milner op de paal kwam de bal bij Salah terecht. De Egyptenaar omspeelde Sa op fraaie wijze en tikte de bal binnen. Vlak voor rust was Porto dicht bij de aansluitingstreffer, maar een schot van Tiquinho Soares ging net naast.

Liverpool breidde vroeg in de tweede helft de marge na een snelle counter verder uit. In de 53e minuut wist Sa een schot van Firmino niet goed te controleren, waarna Mané de rebound benutte.

Mané

Ook daarna kon Porto weinig inbrengen en bleef Liverpool jagen op doelpunten. Twintig minuten voor tijd voerde Firmino de score verder op. De Braziliaan schoot raak uit een voorzet vanaf links van Milner.

Mané zorgde vijf minuten voor tijd voor het slotakkoord. Nadat de Senegalees in de 83e minuut nog een kans op de 0-5 liet liggen, was hij twee minuten later met een mooi schot vanaf de rand van de zestien wel trefzeker.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League