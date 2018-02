Feyenoord-directeur De Jong steunt 'heel goede trainer' Van Bronckhorst

Feyenoord leed zondag bij Vitesse al de zesde nederlaag van het seizoen en staat een straatlengte achter op koploper PSV, dat 22 punten meer heeft dan de nummer vier. De Rotterdammers waren in de winterstop bovendien al uitgespeeld in Europa.

Voor De Jong is dat echter geen reden om kritisch naar de positie van Van Bronckhorst te kijken. "We zijn tevreden over Gio en denken dat wij een hele goede trainer in huis hebben", aldus de algemeen directeur woensdag in gesprek met RTV Rijnmond.

De Jong, die per 1 november in dienst trad als opvolger van de naar de KNVB vertrokken Eric Gudde, erkent wel dat hij het seizoen bij Feyenoord anders had voorgesteld.

"In de competitie gaat het niet zoals we gedacht of gehoopt hadden. Volgens mij ligt het niet aan de infrastructuur van Feyenoord, niet aan de organisatie en ook niet aan de kwaliteit van de spelers. Soms zijn er ongrijpbare omstandigheden waarom een elftal de ene keer goed speelt en de andere keer wat minder."

Feyenoord hoopt het seizoen nog enigszins te redden met het winnen van het Toto KNVB-bekertoernooi. De Rotterdammers spelen op woensdag 28 februari in de halve finales thuis tegen Willem II. De andere wedstrijd in de halve eindstrijd gaat tussen AZ en FC Twente.

Bekijk het programma en de uitslagen in de KNVB-beker