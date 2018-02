Trainer Stegeman vertrekt na dit seizoen bij Heracles Almelo

"Na bijna vier jaar hoofdtrainerschap is het voor beide partijen goed om na dit seizoen verder te kijken. Ik blijf de club altijd dankbaar dat ik de kans en het vertrouwen heb gekregen om mijzelf als hoofdtrainer te bewijzen", aldus Stegeman woensdag op de site van Heracles.

De geboren Epenaar behoorde sinds 2008 tot de technische staf van Heracles en fungeerde sinds september 2014 als hoofdtrainer na het ontslag van Jan de Jonge. Onder leiding van Stegeman wonnen de Almeloërs 54 van de 139 officiële wedstrijden.

In het seizoen 2015/2016 plaatste Stegeman zich met Heracles via de play-offs voor de derde voorronde van de Europa League na een knappe zesde eindklassering in de competitie. De ploeg uit Almelo, die nooit eerder uitkwam in Europa, werd na een tweeluik met het Portugese FC Arouca uitgeschakeld.

Zeer dankbaar

Algemeen directeur Rob Toussaint is Stegeman "zeer dankbaar" voor zijn jaren bij Heracles. "John heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties van de afgelopen jaren en we hebben het volste vertrouwen in een positief vervolg van het huidige seizoen."

Heracles staat momenteel op de elfde plek in de Eredivisie met 27 punten, tien punten boven de degradatiestreep. Het is nog niet bekend wat Stegeman na dit seizoen gaat doen.

Stegeman is niet de eerste trainer in de Eredivisie van wie op dit moment bekend is dat hij na dit seizoen vertrekt. Ook Ernest Faber (FC Groningen), Henk Fraser (Vitesse) en Erwin van de Looi (Willem II) gaan hun heil ergens anders zoeken.