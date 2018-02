Weggestuurde Oliseh verwijt Fortuna deelname aan 'illegale activiteiten'

"Ik ben op non-actief gezet door Fortuna Sittard, omdat ik weigerde mee te doen aan illegale praktijken en het overtreden van de wet", zo schrijft Oliseh woensdag op Twitter. "Dit is zonde voor de geweldige fans en de spelers na het goede seizoen tot nu toe."

Oliseh wil in een interview met VI niet zeggen op welke "illegale praktijken" van Fortuna hij precies doelt. "De zaak ligt bij advocaten. Op mijn leeftijd en met mijn loopbaan wil ik niet het risico lopen betrokken te raken bij zaken die niet deugen. Ik heb me in heel mijn leven nooit met illegale praktijken ingelaten en dat doe ik nu ook niet."

Fortuna bracht eerder op woensdag in een statement naar buiten dat Oliseh is ontslagen vanwege "het herhaaldelijk verwijtbaar handelen gedurende langere periode jegens meerdere personen in de organisatie".

Oliseh werd in december 2016 aangesteld als trainer van Fortuna. Voor de oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en Borussia Dortmund was het zijn eerste klus als hoofdtrainer in Nederland.

Periodetitel

Fortuna won onder leiding van Oliseh veertien van de eerste 24 competitiewedstrijden en veroverde bovendien de tweede periodetitel, waardoor de huidige nummer drie van de Jupiler League na het reguliere seizoen verzekerd is van play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Claudio Braga neemt voorlopig de honneurs waar bij Fortuna, dat de laatste vier wedstrijden verloor. De geboren Portugees gaat zijn rol als interim-trainer combineren met zijn functie als hoofd jeugdopleiding.

De eerste wedstrijd van Fortuna onder leiding van Braga is vrijdag. De Limburgers spelen dan om 20.00 uur thuis tegen Telstar, dat vijfde staat.

