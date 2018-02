Ajacied Viergever meldt zich weer bij groepstraining na enkelblessure

De 28-jarige Viergever liep in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-8) een scheurtje in zijn enkel op. Het gewricht werd daarop in het gips gezet.

Viergever, die zowel links in het centrum als als linksback uit de voeten kan, werkte sindsdien aan zijn herstel en sloot woensdag voor het eerst weer aan. Hij beschikt in Amsterdam over een aflopende verbintenis.

Daley Sinkgraven meldde zich eveneens op het trainingsveld. De linksback, die eveneens sinds november aan de kant staat, trainde echter voor zichzelf. De verwachting is dat hij nog wel enkele weken tot maanden nodig heeft om te herstellen van een knieoperatie.

Mede door de langdurige absentie van Viergever en Sinkgraven haalde Ajax met Nicolas Tagliafico een nieuwe linksback. De Argentijn heeft zich geruisloos in de basis gespeeld.

Ajax gaat zondag op bezoek bij PEC Zwolle. De Amsterdammers hebben zeven punten achterstand op koploper PSV.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie