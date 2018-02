Fortuna Sittard ontslaat trainer Oliseh vanwege 'ontoelaatbaar handelen'

De club benadrukt dat de slechte resultaten niet de aanleiding waren om Oliseh te ontslaan. Fortuna verloor de afgelopen vier competitiewedstrijden, maar de problemen met de Nigeriaan waren er al langer.

"Aanleiding is het herhaaldelijk verwijtbaar handelen gedurende langere periode door de trainer jegens meerdere personen in de organisatie", zo meldt Fortuna op de website van de club.

"Meerdere pogingen van de club om de trainer tot ander gedrag te bewegen bleven helaas zonder resultaat, met uiteindelijk ook een onwerkbare situatie als resultaat. Door zijn ontoelaatbare handelen heeft de oefenmeester de samenwerking met vele mensen binnen de organisatie onmogelijk gemaakt. Van spelers tot medewerkers. Fortuna Sittard betreurt het besluit, maar stelt dat het clubbelang boven alles gaat."

Periodetitel

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Oliseh, die ondanks de nederlagen in de afgelopen weken bezig was aan een uitstekend seizoen met Fortuna. De Limburgers wonnen een periodetitel en staan met vijf punten achterstand op koploper NEC op de derde plaats in de Jupiler League.

Toch komt het ontslag van Oliseh niet als een verrassing. Eind vorige maand pakten verschillende media al uit met het nieuws dat de succescoach op straat gezet zou zijn en vervangen zou worden door Kevin Hofland. Alle betrokken partijen spraken die berichtgeving toen direct tegen.

De 43-jarige Oliseh, die als speler actief was voor onder meer Ajax, Juventus en Borussia Dortmund, zei toen hard te lachen om het nieuws over zijn ontslag. Twee weken later moet hij dus alsnog vertrekken.

De eerste wedstrijd van Fortuna na het ontslag van Oliseh is vrijdag. De Limburgers spelen dan om 20.00 thuis tegen Telstar, dat vijfde staat.

