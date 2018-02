Nieuw onderzoek naar knieblessure PSV-aanvoerder Van Ginkel

Van Ginkel ontbrak dinsdag op de training bij PSV en lijkt ook zaterdag tegen sc Heerenveen niet mee te kunnen spelen. Met tien treffers heeft de middenvelder een groot aandeel in de koppositie van de Eindhovenaren.

Een langdurige afwezigheid in de slotfase van het seizoen zou PSV slecht uitkomen. "Laten we niet op de zaken vooruitlopen, maar natuurlijk hopen we dat hij snel inzetbaar is", zegt trainer Phillip Cocu woensdadag tegen het Eindhovens Dagblad.

De 25-jarige Van Ginkel heeft in zijn carrière al veel zware knieblessures gehad. De huurling van Chelsea kreeg tijdens het trainingskamp in Florida in januari na een tik in een oefenwedstrijd tegen Corinthians opnieuw last van het gewricht.

Sindsdien speelde hij nog mee in enkele competitieduels voor PSV, maar in de laatste twee wedstrijden tegen Excelsior (1-0 zege) en Sparta Rotterdam (1-2 winst) kwam Van Ginkel niet in actie.

Lozano

Hirving Lozano trainde dinsdag wel volledig mee bij PSV. De Mexicaanse aanvaller werd tegen Sparta in de rust gewisseld met lichte klachten. Hij lijkt komend weekend weer inzetbaar.

PSV heeft na 23 duels zeven punten voorsprong op Ajax. Het thuisduel met Heerenveen begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler.

