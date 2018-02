Guardiola vindt 'uitmuntend' resultaat in Basel tekenend voor seizoen City

"Dit is echt een uitmuntend resultaat en we staan nu met één been in de kwartfinales. In de knock-outfase van de Champions League gaat het altijd om 180 minuten en we nemen de return serieus, maar dit is voortreffelijk", aldus de Spanjaard.

Het in bloedvorm verkerende City maakte snel korte metten met Basel, want na iets meer dan twintig minuten was het al 0-3 dankzij Ilkay Gündogan, Bernardo Silva en Sergio Aguero. In de tweede helft bepaalde Gündogan de eindstand.

Volgens de 47-jarige Guardiola past de zege op St. Jakob-Park naadloos in de uitstekende maanden van City, dat het op alle fronten goed doet.

"Het is nog maar februari en we doen het geweldig in de Premier League, zijn bijna kwartfinalist in de Champions League, staan in de finale van de Leage Cup en kunnen maandag de kwartfinales van de FA Cup halen", somde de blije coach op.

Gündogan

Guardiola was daarnaast vol lof over middenvelder Gündogan, die veel blessureleed heeft gekend, maar in Basel de hoofdrol voor zich opeiste door twee keer te scoren. Met name de tweede treffer van de 22-voudig Duits international was van grote schoonheid.

"Hij is een speler van buitencategorie", jubelde Guardiola. "Vorig seizoen hebben we hem zes maanden lang erg gemist en dat is waarom het nu zo goed voelt. Hij heeft niet alleen kwaliteit, maar is ook een persoonlijheid in het veld."

Basel-trainer Raphael Wicky beaamde dat zijn ploeg een kansloze wedstrijd speelde tegen City. "We hadden een perfecte avond nodig om iets te bereiken, maar hadden niet de efficiëntie die onze tegenstander juist wél toonde."

Guardiola en City gaan maandag om 20.55 uur op bezoek bij Wigan Athletic in de vijfde ronde van de FA Cup. Zes dagen later is Arsenal de tegenstander in de League Cup-finale.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League