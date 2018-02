Hull City-middenvelder Mason (26) moet stoppen vanwege schedelbreuk

Mason werkte de afgelopen tijd vol aan een terugkeer, maar vooraanstaande neurologen achten het niet verstandig dat de 26-jarige Engelsman weer zijn voetbalschoenen aantrekt.

Mason knalde op 22 januari 2017 tijdens de eerste helft van het competitieduel met Chelsea op Stamford Bridge hard met zijn hoofd tegen dat van tegenstander Gary Cahill.

De spelmaker werd daarna minutenlang behandeld op het veld en per brancard van het veld gedragen. Een dag later werd hij in het ziekenhuis geopereerd.

Tottenham Hotspur

Mason kwam in twee jaar tijd tot twintig officiële optredens in het shirt van Hull City en maakte daarin twee doelpunten.

De 'Tigers' namen Mason in de zomer van 2016 voor nog altijd een recordbedrag van zo'n 15 miljoen euro over van Tottenham Hotspur.

Mason debuteerde in 2009 als jeugdspeler voor de Spurs, maar werd in de jaren daarop verschillende keren uitgeleend aan een club op een lager niveau in Engeland.

Mason kwam eenmaal uit voor de nationale ploeg en wel op 31 maart 2015 in de vriendschappelijke confrontatie tegen Italië (1-1).