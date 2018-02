Overmars: 'Clubs melden zich voor Ziyech, Onana, De Ligt, Kluivert en Neres'

"Volgens mijn informatie heeft hij gewoon bij Napoli getekend. Die deur zit dicht. Al met al is het een transfersoap geweest, waar ik ook nog steeds het fijne niet van weet", aldus Overmars dinsdag tegenover De Telegraaf.

Younes leek vorige maand al op weg naar Napoli. De aanvaller woonde zelfs een thuiswedstrijd van de koploper in de Serie A bij, maar zag wegens privéomstandigheden op het allerlaatste moment af van een overgang, waarna hij zich weer bij Ajax meldde.

Younes is inmiddels zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Justin Kluivert, maar ook van die buitenspeler is het allerminst zeker dat hij bij Ajax blijft, aangezien zijn contract over anderhalf jaar afloopt.

"Ik ben daarover met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in gesprek en heb nog steeds goede hoop dat we eruit komen", geeft Overmars te kennen.

Europa League

De oud-speler van de Amsterdammers wil er verder alles aan doen om de sterkhouders voor de club te behouden, maar hij beseft ook als geen ander dat dit nog lastig gaat worden.

"Voor heel veel jongens is concrete belangstelling. Voor Hakim Ziyech, André Onana, Matthijs de Ligt, David Neres en Justin Kluivert hebben zich clubs gemeld. Welke? Die rij is veel te lang om op te noemen", laat hij nog wat ruimte voor speculatie over.

"Vorig jaar hebben we in de Europa League laten zien wat we kunnen, het liefst beleven we nog zo'n seizoen en als we onze huidige selectie bij elkaar houden, ligt er een goede basis."

Ajax haalde vorig seizoen knap de finale van de Europa League, maar werd deze jaargang al in de voorrondes uitgeschakeld en slaagde er zodoende niet eens in het hoofdtoernooi van het tweede Europese bekerevenement te bereiken.

Ajax maakt nog wel kans op de eerste landstitel in vier jaar tijd, maar moet daarvoor in de resterende elf speelrondes maar liefst zeven punten goedmaken op PSV.

