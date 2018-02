Bekritiseerde Conte prijst zich gelukkig met steun Chelsea-fans

De Londense topclub was in de laatste twee Premier League-speelrondes hard onderuit gegaan tegen Bournemouth (0-3) en Watford (4-1) en dat leidde in de media tot discussie over de positie van de Italiaanse coach.

"Ik moet de supporters bedanken, want ze hebben me geweldig gesteund. Zij lezen ook de speculatie en geruchten over mij, dus ik ben heel dankbaar", zei Conte na de broodnodige winst op Stamford Bridge.

Volgens de oud-bondscoach van Italië zegt het veel dat de supporters van Chelsea zich achter hem schaarden. "Het betekent dat ze mijn passie en mijn drang begrijpen om deze kleur, dit shirt en dit logo te verdedigen", zei hij.

"Ik zal tot het einde van het seizoen met de druk moeten omgaan. Ik wil niet dat mijn spelers eronder gebukt gaan."

Chelsea, dat vorig seizoen kampioen van Engeland werd, kan titelprolongatie vrijwel zeker vergeten. De 'Blues' geven met nog elf speelrondes voor de boeg negentien punten toe op de ongenaakbare koploper Manchester City.

Giroud

Tegen West Bromwich had winteraanwinst Olivier Giroud, die werd overgenomen van Arsenal, voor het eerst een basisplaats en de spits liet zich gelden door de assist te verzorgen bij de openingstreffer van Eden Hazard.

"Ik werd gedwongen hem op te stellen omdat Alvaro Morata geblesseerd is, maar het was belangrijk om zo'n aanspeelpunt te hebben", was Conte positief over de Fransman, die hij na iets meer dan een uur wisselde.

"Hij kan een belangrijke speler worden en is tegelijkertijd een goed alternatief voor Alvaro. We mogen ons gelukkig prijzen dat we twee van zulke spitsen hebben."

Conte wacht cruciale weken met Chelsea. Vrijdag is Hull City de tegenstander in de vijfde ronde van de FA Cup en vijf dagen later komt FC Barcelona op bezoek voor het heenduel in de achtste finales van de Champions League.

Na de confrontatie met de Spanjaarden in Londen staan achtereenvolgens de toppers tegen nummer twee Manchester United en koploper City op het programma. Beide duels worden in Manchester gespeeld.

