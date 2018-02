Seedorf gelooft ondanks mislukt debuut heilig in 'overtuigend' Deportivo

"Natuurlijk wilden we een ander resultaat, maar er komen meer wedstrijden en we zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn", aldus de 41-jarige Seedorf.

"We zijn teleurgesteld, maar er heerst een positieve houding en een andere energie. Ik zag een overtuigend Deportivo. De spelers zijn boos, maar weten ook dat ze veel dingen goed hebben gedaan."

Seedorf, die eerder AC Milan en het Chinese Shenzhen onder zijn hoede had, tekende vorige week een contract tot het eind van het seizoen bij Deportivo, dat volop strijdt tegen degradatie.

De club uit Galicië, die tegen Betis pas na rust een aantal kansen kreeg, bezet de voorlaatste plaats in de Primera Division. De voorsprong op hekkensluiter Malaga is vier punten.

Onrustig

Seedorf zag tijdens zijn debuut als Deportivo-coach verbeterpunten, maar is vooral trots op de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde.

"Het team was onrustig, maar heeft een stap gezet en gevochten. Dit was een goede reactie tegen een kwalitatief goed team. Ik geloof in deze spelers. Ik heb veel goede dingen gezien."

Volgende week zaterdag volgt voor Seedorf en Deportivo een belangrijk uitduel met Alaves, de nummer zestien met 25 punten. Er zijn nog vijftien speelrondes te gaan in La Liga.

