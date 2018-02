Herstelde Vlaar beseft dat hij basisplek bij AZ moet terugverdienen

De 32-voudig international van Oranje maakte maandagavond zijn eerste minuten in bijna vijf maanden tijdens Jong AZ-Fortuna Sittard (2-0). Hij deed een uur mee.

"Het eerste elftal draait hartstikke lekker, dus de trainer (John van den Brom, red.) heeft weinig reden om iets aan te passen", zegt Vlaar voor de camera van FOX Sports.

"Zo realistisch ben ik. Ik zal het gewoon af moeten dwingen en daardoor zijn deze wedstrijden met Jong AZ heel belangrijk."

De verdediger, die een aflopend contract heeft in Alkmaar, begon zijn loopbaan in 2004 bij AZ en keerde er in de winter van 2015 terug na periodes bij Feyenoord en Aston Villa. Sindsdien was hij basisspeler en aanvoerder.

Het AZ van trainer John van den Brom is bezig aan een uitstekend seizoen. De ploeg waarin veel eigen jeugd de kans krijgt bezet na 23 speelrondes in de Eredivisie de derde plaats achter PSV en Ajax.

Geduldig

Vlaar (33), die met het Nederlands elftal het EK van 2012 en het WK van 2014 meemaakte, werd in het verleden vaker geteisterd door knieblessures en weet dat hij geduldig moet zijn wat betreft zijn rentree in de hoofdmacht van AZ.

"Ik ben op de goede weg en ben weer een aantal weken aan het meetrainen, maar het is een gegeven dat ik wat ouder word en dat het herstel iets meer tijd vergt", aldus de verdediger.

"Het was in ieder geval heerlijk om weer te voetballen. Ik heb genoten en heel veel plezier gehad om na ruim vierenhalve maand weer een wedstrijd te spelen in een gretig team."

Jong AZ, dat mede dankzij Vlaar voor het eerst dit seizoen geen treffer incasseerde, bezorgde Fortuna Sittard door doelpunten van Ferdy Druijf en Owen Wijndal de vierde nederlaag op rij.