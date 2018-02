Spurs gaan in Champions League tegen Juventus uit van eigen kracht

"We blijven trouw aan onze principes", zei de Argentijnse coach maandag op de persconferentie in aanloop naar het duel in Turijn. "We zullen agressief en dapper spelen, maar uiteraard wel met respect voor onze tegenstander."

Pochettino was vol lof over Juventus, dat in de afgelopen drie jaar twee keer de finale van het miljoenenbal bereikte. "We kunnen onze historie niet vergelijken met die van Juventus, maar hebben een plan en we willen op dat niveau komen. Morgen gaan we zien of we met ze kunnen wedijveren."

Ondanks de status van de tegenstander, weigerde de trainer zijn ploeg in de underdog-rol te plaatsen. "We zaten in een groep met Real Madrid en Borussia Dortmund en iedereen verwachtte dat wij als derde zouden eindigen, maar we wonnen de groep."

Cadeautjes

Pochettino weet dat zijn ploeg van Juventus geen cadeautjes zal krijgen. "We moeten de absolute wil tonen om door te gaan. We hebben de afgelopen weken geregeld fantastisch gespeeld en zo willen we morgen ook weer spelen."

Toby Alderweireld is in Turijn nog altijd niet van de partij. Hoewel de Belgische verdediger weer fit is na een hamstringblessure, wil Pochettino geen risico's met hem nemen. "Hij moet zijn fitheid rustig opbouwen. Om in dit soort wedstrijden te spelen moet je 200 procent zijn."

De Argentijn claimde verder dat de Spurs Alderweireld tegen zichzelf in bescherming aan het nemen zijn. "Hij is gefrustreerd, maar we willen zijn loopbaan niet in gevaar brengen. Dit is echt een stevige blessure. Op deze manier keert hij sterker terug dan hij al was."

Het duel in het Allianz Stadion begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Duitser arbiter Felix Brych.

De wedstrijd tussen Juventus en Tottenham Hotspur is dinsdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

Bekijk het programma in de Champions League