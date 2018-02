Al-Gharafa ondanks treffer Sneijder onderuit tegen Al-Jazira van Ten Cate

Sneijder bepaalde zo'n twintig minuten voor tijd de eindstand in het Mohammed Bin Zayed Stadium in Abu Dhabi. De 33-jarige middenvelder benutte de rebound van een schot op de paal. Kort daarvoor raakte hij zelf de paal met een vrije trap.

Voor Sneijder was het zijn tweede treffer in de Aziatische Champions League. Eerder benutte de aanvoerder van Al-Gharafa in de voorronde een penalty tegen Pakhtakor uit Oezbekistan.

In totaal maakte Sneijder al vier doelpunten voor Al-Gharafa, waarvoor hij sinds vorige maand uitkomt. In de Qatar Stars League was hij eveneens tweemaal trefzeker.

Romarinho

Romarinho was een van de doelpuntenmakers voor Al-Jazira. De Braziliaan had eerder een belangrijk aandeel in de verrassende vierde plaats van de formatie van Ten Cate op het WK voor clubteams.

Het hoogtepunt van de wedstrijd kwam op naam van Ahmed Al Attas. Hij bracht Al-Jazira in de tweede helft op 3-1 door de bal op prachtige wijze van een meter of dertig over de keeper van Al-Gharafa heen te schieten.

Het was de eerste groepswedstrijd voor zowel Al-Gharafa als Al-Jazira in de Aziatische Champions League. De ploeg van Ten Cate deelt de koppositie met Al Ahli uit Saudi-Arabië, dat in het andere duel met 0-1 won bij Tractor-Sazi uit Iran.