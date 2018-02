Feyenoorder Basacikoglu geschorst tegen Heracles en PSV

De Rotterdammers kunnen daardoor tegen Heracles geen beroep doen op de pas 18-jarige Malacia, die eveneens met een directe rode kaart werd weggestuurd door scheidsrechter Dennis Higler.

Feyenoord accepteerde maandag beide schikkingsvoorstellen van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.

Basacikoglu haalde zich zondag de woede van trainer Giovanni van Bronckhorst op de hals door op een cruciaal moment rood te krijgen.

De buitenspeler, die mocht beginnen vanwege een blessure bij Sam Larsson, werd halverwege de tweede helft bij een 1-1 stand weggestuurd na een harde tackle op Thulani Serero.

Voorwaardelijk

Zowel Basacikoglu zelf als Feyenoord besloot het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, te accepteren. De 22-jarige aanvaller ontbreekt zodoende in de thuiswedstrijden tegen Heracles en koploper PSV.

Vlak na de rode kaart voor Basacikoglu kwam Vitesse op voorsprong via Bryan Linssen. Nadat Malacia in de slotfase rood kreeg voor het vloeren van de doorgebroken Roy Beerens, bepaalde Linssen de eindstand op 3-1 in de Gelredome.

Door de pijnlijke nederlaag in Arnhem is regerend landskampioen Feyenoord met slechts 39 punten terug te vinden op de teleurstellende vierde plek in de Eredivisie.

