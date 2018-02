Van Dijk niet onder indruk van fluitconcerten Southampton-fans

"In het begin hoorde ik het gefluit een beetje. Maar je bent zo gefocust, dat je het niet meer doorhebt", zei de Nederlandse verdediger na afloop van de met 0-2 gewonnen wedstrijd voor de camera van Ziggo Sport.

"Het enige wat ik kon doen is de focus bewaren en goed voetballen. Dat is denk ik gelukt. Ik ben niet iemand die snel is afgeleid, of niet tegen zenuwen kan."

Van Dijk werd wel hartelijk ontvangen door de werknemers van Southampton. Hij liep per ongeluk wel bijna de kleedkamer van de thuisclub binnen.

"Het was wel een beetje speciaal natuurlijk. Ik heb er wel van genoten, moet ik eerlijk zeggen", vertelde de 26-jarige Brabander.

Koeman

Van Dijk verruilde in de voorbije transferperiode Southampton voor Liverpool voor maar liefst 85 miljoen euro, waarmee hij zich gelijk de duurste achterhoedespeler ter wereld mocht noemen.

Van Dijk werd tweeënhalf jaar geleden door Ronald Koeman naar Southampton gehaald en de twee gaan nu bij het Nederlands elftal weer met elkaar samenwerken.

"Ik heb toevallig met hem gesproken voordat alles bekend werd. Iedereen weet dat ik groot fan ben van de bondscoach", aldus Van Dijk.

"Hij heeft me hier ook naartoe gehaald en de kans gegeven om in de Premier League te spelen. Daar ben ik hem voor altijd dankbaar voor. Ik kan niet wachten om weer met hem te werken en hopelijk te komen waar Oranje hoort."

Klopp

Van Dijks manager bij Liverpool Jürgen Klopp was zeer te spreken over het optreden van zijn pupil in het St. Mary's Stadium.

"Hij deed het ontzettend goed en ging fantastisch met de situatie om. Ik sprak kort voor de wedstrijd nog even met hem en vroeg aan hem wat er in hem omging. Hij vertelde dat hij zich goed voelde."

"Ik wilde hem niet nerveus maken als hij dat nog niet was, maar hij had duidelijk nergens last van. Het publiek is er om het leven van de tegenstander moeilijk te maken. Dat was het in zijn ogen niet en daar ben ik blij mee."

Liverpool bleef door de eenvoudige zege de nummer drie op de ranglijst, maar liep wel drie punten in op runner-up Manchester United, dat verrassend met 1-0 verloor van Newcastle United.

