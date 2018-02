PSV'er De Jong wordt 'helemaal gek' van manier van fluiten Nijhuis

"Ik word er helemaal gek van", steekt De Jong in gesprek met De Telegraaf zijn mening niet onder stoelen of banken.

"Natuurlijk, we weten inmiddels allemaal dat Nijhuis weinig fluit en duels door laat gaan. Maar er is ook een grens. Die moet je als scheidsrechter bewaken. Daarin vond ik hem heel matig. Hij liet veel te veel doorgaan."

De Jong kreeg op Het Kasteel een paar aardige tikken te verwerken van de Spartanen Julian Chabot en Sander Fischer, maar Nijhuis zag in de acties van de beide centrumverdedigers vaak niet eens een overtreding.

"Ik snap gewoon niet dat je zo wil fluiten. Steven Bergwijn krijgt een schop in de tweede helft, doet hij niks aan. Ik een paar beuken achter elkaar, niets", aldus De Jong.

"Sparta heeft vijftien overtredingen achter elkaar mogen maken, zonder dat iemand er een kaart voor krijgt. Het is heel lastig om daar mee om te gaan, als je ineens zo'n scheidsrechter hebt. Dat wordt op een gegeven moment heel frustrerend."

Averechts

De Jong ontving in de tweede helft zelfs nog bijna zelf een gele kaart omdat hij in de ogen van Nijhuis te veel zeurde. De Oranje-international denkt voortaan dan ook wel twee keer na voordat hij iets roept.

"Praten werkt alleen maar averechts bij Nijhuis. Soms schreeuw ik niet eens, wil ik er alleen even over praten, maar heb ik al het idee dat hij alleen daarom tegen mij gaat fluiten", stelt hij.

"Dat was vorig seizoen ook al zo vaak het geval. Kwam ik rustig naar hem toe om iets te zeggen en kreeg ik gelijk een gele kaart in mijn gezicht gedrukt. Ja, dat is alleen bij deze scheidsrechter zo. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is het belangrijkst."

Koploper PSV versloeg Sparta dankzij twee fraaie doelpunten van uitblinker Bergwijn nipt met 1-2, waardoor met nog elf speelrondes voor de boeg de voorsprong op naaste achtervolger Ajax nog altijd zeven punten bedraagt.

De Eindhovenaren vervolgen komende zaterdag de strijd om het kampioenschap met een thuisduel met sc Heerenveen, terwijl Ajax een dag later op bezoek moet bij PEC Zwolle.

