Guardiola denkt dat De Bruyne hegemonie Messi en Ronaldo kan doorbreken

De Gouden Bal, de prijs voor beste voetballer ter wereld, is sinds 2008 alleen gewonnen door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Volgens Guardiola is De Bruyne in staat die hegemonie te doorbreken.

"Zonder twijfel. Hij laat het niet in één wedstrijd zien, maar het hele seizoen. Elke drie dagen zet hij weer een topprestatie neer", zei de manager van Manchester City tegen Sky Sports.

De Bruyne was zaterdag bij de 5-1 zege op Leicester City goed voor drie assists. "Maar hij en iedereen weet dat je veel titels moet winnen, met name de Champions League, om kans te maken op de Gouden Bal", stelde de Spaanse manager. "Maar het is moeilijk om in Europa een betere speler te vinden dan hij."

Achteraf

De Bruyne was dit seizoen al goed voor zeven treffers en achttien assists in de Premier League. Hij zegt zich niet druk te maken om individuele prijzen.

"Om eerlijk te zijn houd ik me alleen bezig met het spel. Ik doe wat ik moet doen voor het team", aldus de middenvelder. "Het is pas iets waar je achteraf op terug gaat kijken als je de Gouden Bal gewonnen hebt. Nu ga ik me er niet druk over maken."

De 26-jarige middenvelder heeft met City een straatlengte voorsprong in de Premier League. In de achtste finales van de Champions League staan de Engelsen dinsdagavond in Zwitserland tegenover FC Basel.

Op 25 februari speelt City tegen Arsenal in de finale van de League Cup. De ploeg van Guardiola is ook nog actief in de FA Cup. In de vijfde ronde is volgende week maandag Wigan Athletic - koploper in de League One - de tegenstander.

