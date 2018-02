Mourinho: 'Ook in tien uur tijd had United niet gescoord in Newcastle'

"Al hadden we hier tien uur lang gespeeld, dan hadden we nog niet gescoord. Newcastle streed voor wat het waard was, ze verdedigden alsof hun leven ervan afhing", oordeelde de Portugees.

"Ze profiteerden van een verdedigende fout van ons en scoorden vanuit een vrije trap. De goden waren Newcastle gunstig gezind. Ze moeten een geweldig gevoel hebben, want ze gaven alles."

Matt Ritchie kroonde zich tot matchwinner door in de 65e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

United, waar Daley Blind niet voor het eerst dit seizoen ontbrak in de wedstrijdselectie, liet enkele grote kansen liggen. De achterstand op koploper en stadgenoot Manchester City is door het verlies bij Newcastle al zestien punten.

Ongelooflijk

De 55-jarige Mourinho kon af en toe zijn ogen niet geloven op St. James' Park. De manager van de 'Red Devils' zag dat onder anderen winteraanwinst Alexis Sanchez en Anthony Martial enorme mogelijkheden lieten liggen.

"We hadden bij een stand van 0-0 een aantal grote kansen. Sanchez miste voor leeg doel en in de laatste 25 minuten kregen we legio mogelijkheden. De dubbele misser van Martial in de laatste minuut was ongelooflijk", aldus de voormalig trainer van onder meer Chelsea.

United wacht nu confrontaties op vreemde bodem met Huddersfield Town in de vijfde ronde van de FA Cup (zaterdag) en Sevilla in de achtste finales van de Champions League (volgende week woensdag).

De ploeg van Mourinho hervat de Premier League op zondag 25 februari met een thuiswedstrijd tegen concurrent Chelsea, dat zes punten minder heeft en daarmee op de vijfde plaats staat.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League