Van Bronckhorst kritisch op Basacikoglu na 'cruciale' rode kaart

Basacikoglu kreeg door een blessure van Sam Larsson eindelijk weer eens een basisplaats bij Feyenoord en stond in de eerste helft met een assist aan de basis van de 0-1 van Tonny Vilhena.

Na een kwartier spelen in de tweede helft maakte Dennis Higler een einde aan het optreden van Basacikoglu. De scheidsrechter bestrafte een harde tackle van de buitenspeler op Vitesse-middenvelder Thulani Serero met een directe rode kaart.

"Dat vraag ik me ook af", antwoordde Van Bronckhorst op de vraag bij FOX Sports waarom zijn speler op een schijnbaar ongevaarlijke plaats op het middenveld zijn onbesuisde actie inzette.

"De wedstrijd is vaak emotie, je moet in een split second beslissen wat je gaat doen. Dan maak je niet altijd de juiste keuze. Ik ga hier morgen zeker met Bilal over praten."

Terecht

Van Bronckhorst nam scheidsrechter Higler niets kwalijk. "Ik vond het een terechte rode kaart. Het gebeurde vlak voor me, het was geen slimme actie."

"Hij geeft nog wel de assist op de 1-0, maar daarna doet hij dan zoiets. Dat is natuurlijk niet goed. Het onvoorspelbare in zijn spel is enerzijds zijn kracht, maar soms doet hij ook dingen waarvan je je afvraagt: 'waar is dat voor nodig?'"

Op het moment van de rode kaart stond het 1-1 in de Gelredome, maar met een man meer kwam Vitesse al snel op voorsprong. Hoewel in de slotfase ook Feyenoorder Tyrell Malacia nog rood kreeg, zag Van Bronckhorst de overtreding van Basacikoglu als het kantelpunt in de wedstrijd.

"Dat denk ik wel, zeker omdat meteen daarna de 2-1 viel. Na de tweede rode kaart weet je dat het nóg moeilijker gaat worden, al kregen we met Sven van Beek en Steven Berghuis daarna in de rebound nog wel kansen op de 2-2. Dat tekent het karakter van de ploeg."

Blessures

Feyenoord heeft naast de schorsingen ook nog zorgen over de blessures van Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste. Beide verdedigers vielen uit.

"Het zag er bij Ridgeciano niet goed uit", sombert Van Bronckhorst. "Hij kreeg een trap op zijn gezicht. Bij Jeremiah schoot zijn schouder uit de kom. We gaan morgen bekijken hoe lang zij er uit zullen zijn, maar we hebben met de blessures en kaarten veel schade opgelopen."

Feyenoord glijdt door de zesde competitienederlaag van het seizoen steeds verder weg op de ranglijst. De regerend kampioen staat met 39 punten vierde, ver achter PSV (61), Ajax (54) en AZ (47). De ploeg staat wel in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi.

