Barça lijdt opnieuw puntenverlies, Clasie dupeert Club Brugge

Net als vorige week tegen Espanyol moest Barcelona genoegen nemen met een punt. De Catalanen kwamen in het thuisduel met Getafe voor rust zelfs niet tot een schot op doel.

De in de basis debuterende verdediger Yerry Mina en oud-Ajacied Luis Suarez kwamen in Camp Nou het dichtst in de buurt van een treffer. Mina kopte net over, terwijl de poging van Suarez in blessuretijd werd gekeerd.

Door de remise is de voorsprong van Barcelona op achtervolger Atletico Madrid nog maar zeven punten. Nummer vier Real Madrid volgt al op zeventien punten.

Die ploeg werd gepasseerd door Valencia, dat stadgenoot Levante met 3-1 klopte. Arbiter David Medié Jimenez speelde een kwalijke rol door een treffer van Levante om onduidelijke redenen af te keuren en Valencia ten onrechte een strafschop te geven. Dat presentje werd vlak voor tijd uitgepakt door Dani Parejo die daarmee de eindstand op het bord bracht.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division

Clasie

Clasie had een ongelukkige rol in het duel tussen Club Brugge en Waasland-Beveren (1-1). De oud-Feyenoorder probeerde in de slotfase een schot van Erdin Demir - dat naast zou zijn gegaan - te blokkeren, maar zorgde er onbedoeld voor dat het schot achter doelman Kenneth Vermeer belandde.

Vermeer had zich eerder in het duel nog onderscheiden door een strafschop te keren. Hij pakte vlak voor rust de inzet van de Zweed Isaac Thelin. Via Hans Vanaken leek Club vervolgens drie punten te pakken, maar door de ongelukkige actie van Clasie moest Club genoegen nemen met een punt.

De ploeg uit Brugge, met verder nog Ruud Vormer als invaller, blijft desondanks aan kop in de Jupiler Pro League. Met nog vier duels te spelen in de reguliere competitie is de equipe al zeker van de nacompetitie om de landstitel.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler Pro League

Wolfsburg

VfL Wolfsburg ging ondanks een treffer van Paul Verhaegh met 3-1 ten onder tegen Werder Bremen. De verdediger zorgde voor de 2-1. Dat deed Verhaegh door de rebound binnen te schieten van een door hem gemiste strafschop.

Een punt zat er vervolgens niet in voor Wolfsburg, waar ook Jeffrey Bruma op het veld stond. Florian Kainz zorgde met zijn tweede treffer van de avond voor de Bremense driepunter.

Bremen neemt door de zege een klein beetje afstand van de onderste drie plaatsen. Het nadert nummer dertien Wolfsburg tot op een punt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga

Internazionale

Internazionale is in de Italiaanse Serie A naar de derde plek geklommen. De equipe uit Milaan won in het eigen Stadio Giuseppe Meazza met 2-1 van Bologna en passeert Lazio. Het is de eerste competitiezege voor Inter sinds begin december.

Eder opende al razendsnel de score, maar Inter verzuimde de voorsprong uit te breiden. Via voormalig Inter-spits Rodrigo Palacio kwam Bologna dan ook terug tot 1-1.

Yann Karamoh zorgde na een uur spelen echter voor 2-1, waarna Ibrahima Mbaye van Bologna zijn tweede gele kaart kreeg. Diep in blessuretijd kreeg ook Adam Masina rood, waardoor de gasten het duel met negen man uitspeelden.

Bram Nuytinck liep met Udinese tegen een nederlaag aan. Medemiddenmoter Torino was met 2-0 te sterk. Kevin Strootman won laat op de avond met AS Roma met 5-2 van Benevento. De ploeg staat daardoor stevig vierde, op een punt van Inter.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A

Lyon

Kenny Tete en Memphis Depay liepen met Olympique Lyon averij op in jacht op een plek in de Champions League. De equipe verloor thuis met 0-2 van Stade Rennes.

De gasten kwamen al rap op voorsprong via Wahbi Khazri. Met Memphis in de tweede helft als invaller hoopte Lyon die achterstand terug te draaien, maar in blessuretijd besliste Rennes het duel.

Door de nederlaag blijft Lyon vierde, met 48 punten uit 25 duels. De achterstand op nummer drie op Olympique Marseille is vijf punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in Ligue 1