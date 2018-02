Feyenoord met negen man pijnlijk onderuit bij Vitesse

Voor Feyenoord is het al de zesde nederlaag van het seizoen. De ploeg staat vierde in de Eredivisie, met een achterstand van 22 punten op koploper PSV.

Feyenoord kwam in Arnhem nog wel op voorsprong, dankzij een treffer van Tonny Vilhena in de 21e minuut. Vlak voor rust bracht Vitesse-aanvoerder Guram Kashia de thuisploeg langszij.

Na ruim een uur spelen luidde een directe rode kaart voor Basaçikoglu de nederlaag van Feyenoord in. Vitesse profiteerde daar snel van door er in de 66e minuut via Bryan Linssen 2-1 van te maken. Nadat ook Malacia rood had gekregen van scheidsrechter Dennis Higler, zorgde Linssen vlak voor tijd voor de 3-1 eindstand.

Vitesse, vorig seizoen nog bekerwinnaar, staat na 23 speelronden op de zevende plaats. De Arnhemmers komen tot op twee puntjes van Feyenoord.

Uitstekend

De start van Feyenoord in de Geldredome was uitstekend. Basaçikoglu, die in de basis stond als vervanger van de geblesseerde Sam Larsson, stelde Vilhena halverwege de eerste helft in staat om de bal langs Vitesse-doelman Remko Pasveer te schuiven.

Het antwoord van Vitesse kwam op slag van rust. De mee naar voren gekomen verdediger Kashia kopte van dichtbij raak na een scherpe voorzet van Mason Mount.

Ridgeciano Haps was er toen al niet meer bij. De linksback kwam hard in botsing met Thomas Bruns - die daarvoor werd bestraft met geel - en moest per brancard van het veld. Malacia was zijn vervanger.

Ook de rechtsback van Feyenoord, Jeremiah St. Juste, speelde de wedstrijd niet uit. Hij bleef halverwege achter in de kleedkamer nadat zijn arm uit de kom was geschoten, waardoor Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckorst met Bart Nieuwkoop al snel zijn tweede wissel moest gebruiken.

Rood

Vitesse begon sterk aan de tweede helft en werd herhaaldelijk gevaarlijk uit corners. De thuisploeg kreeg uiteindelijk hulp van de tegenstander. Basaçikoglu kwam met twee benen hard in op Thulani Serero en werd daarvoor na ruim een uur spelen bestraft met een directe rode kaart.

Vitesse profiteerde onmiddellijk van de numerieke meerderheid. Een voorzet van Roy Beerens belandde op het hoofd van Linssen, die van dichtbij doelman Brad Jones passeerde. De buitenspeler van Vitesse was even later ook nog dicht bij de 3-1, maar raakte de kruising.

De gifbeker van Feyenoord, waar Robin van Persie inmiddels was ingevallen, bleek nog niet leeg. Malacia werd met rood weggestuurd na het neerhalen van een doorgebroken tegenstander. Vitesse wachtte geduldig de kansen af en gooide via Linssen vier minuten voor tijd de wedstrijd tegen het Rotterdamse negental in het slot.

Voor Feyenoord lijkt de KNVB-beker de enige kans om het seizoen nog te redden. Daarin is op 28 februari in de halve finale in De Kuip Willem II de tegenstander.

