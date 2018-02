Ajax-trainer Ten Hag ondanks matig optreden blij met drie punten

"In de openingsfase hebben we goed spel laten zien met goede kansen. Dat was prima en daarna werden we onnauwkeurig en lieten we FC Twente in het spel komen. Dat heeft zich in de tweede helft doorgezet", begon Ten Hag zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

Ajax kwam al in de derde minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Justin Kluivert en kreeg daarna ook kansen op meer, maar die waren niet besteed aan Donny van de Beek.

FC Twente beet na een klein kwartiertje spelen wat meer van zich af, maar dat lag volgens Ten Hag met name aan Ajax, dat in zijn ogen een stukje scherpte miste.

"Je moet hoog in de concentratie blijven. Helemaal als het verschil niet groter dan 2-0 is. Maar deze ploeg blijft onverstoorbaar. De eerste twintig minuten waren goed, alleen wordt er van je verwacht dat je dat 95 minuten doet."

Veltman

Ajax kreeg in de 66e minuut de rekening gepresenteerd voor het slechte spel na rust. Joël Veltman liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Tom Boere, die Adnane Tighadouini een niet te missen mogelijkheid bood (1-1).

"Joël is een ervaren verdediger. Ik denk dat hij ook uitgleed. Dat mag niet gebeuren, maar daarna stond het centrum als een huis", nam Ten Hag zijn aanvoerder Veltman in bescherming.

Ajax pakte twintig minuten voor tijd alsnog de volle buit dankzij een benutte penalty van Lasse Schöne, die vanaf elf meter mocht aanleggen na een overtreding op de rand van het strafschopgebied van Peet Bijen op Hakim Ziyech. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees desondanks resoluut naar de stip.

"Het is de kracht van dit elftal om na gelijkmaker toch de wedstrijd om te buigen. Het was een slimme actie van Ziyech. Ik heb nog niet gezien of het een penalty was", liet Ten Hag zich in het midden.

Ziyech

Zijn collega van FC Twente Marino Pusic, die bij afwezigheid van de geschorste Gertjan Verbeek de honneurs waarnam in de Johan Cruijff Arena, had een heel wat duidelijkere mening over het bewuste moment.

"Ik heb de beelden gezien en vond het geen strafschop. Ziyech zoekt de benen van Bijen op en de scheidsrechter trapt erin", aldus Pusic.

Ziyech was zich van geen kwaad bewust. "Ik snap de teleurstelling bij FC Twente. Maar als het andersom was geweest, dan zouden ze niets zeggen. Ik kon wel doorlopen, maar ik voelde ook dat ik werd geraakt. Ik besloot te gaan liggen en toen gaf de scheidsrechter die penalty. Dat kan, want ik werd geraakt."

Ajax verkleinde door de benauwde overwinning het gat met koploper PSV tot zeven punten, terwijl FC Twente nog maar twee punten voorsprong heeft op hekkensluiter Sparta Rotterdam.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

​Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie