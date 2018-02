Mourinho vindt dat hij prijs verdient voor 'beste gedrag langs de lijn'

"Er zijn veel verschillende prijzen in de Premier League, zoals de ploeg of manager van de maand. Dan kunnen ze ook eens de coach belonen die zich het beste gedraagt. De vierde official mag dan stemmen. In dat geval ben ik er vrij zeker van dat ik zou winnen", aldus Mourinho tegen de BBC.

De coach van Manchester United werd dit seizoen 'slechts' één keer naar de tribune gestuurd, op 23 september in de uitwedstrijd tegen Southampton (0-1). Mourinho moest vertrekken nadat hij in de laatste seconden van de wedstrijd het veld in was gerend om zijn spelers aanwijzingen te geven.

"Ik werd weggestuurd omdat ik met één voet het veld in kwam. Verder ben ik geen enkele vierde official tot last geweest dit seizoen", aldus de 55-jarige Mourinho, die wel benadrukt dat emoties bij het voetbal horen.

"Ik kan mijn goede humeur in een wedstrijd nog weleens verliezen. Dus verwacht niet dat ik opeens transformeer van 'The Bad One' naar 'The Perfect One', maar ik ga mijn uiterste best doen. Ik ben niet perfect, maar wel blij zoals het nu gaat."

Het Manchester United van Mourinho komt zondagmiddag weer in actie in de Premier League. De 'Mancunians', die zestien punten achter staan op koploper City, gaan op bezoek bij nummer zeventien Newcastle United.

