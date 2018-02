Ronaldo op schot voor Real, De Vrij en Lazio maat te klein voor Napoli

Real was in de Primera Division snel klaar met Sociedad, want halverwege was het al 4-0 door doelpunten van Ronaldo (twee), Lucas Vazquez en Toni Kroos. Bij de treffer van Vazquez in de eerste minuut verzorgde Ronaldo de assist.

Na rust deden de bezoekers iets terug via Jon Bautista, maakte Ronaldo er 5-1 van en was de tweede Sociedad-treffer van Asier Illarramendi nog voor de statistieken. Ronaldo maakte zijn negende, tiende en elfde competitiedoelpunt.

Eerder op de dag won Reals concurrent en stadgenoot Atletico Madrid ook. De ploeg van coach Diego Simeone kwam op bezoek bij hekkensluiter Malaga al in de eerste minuut op voorsprong door Antoine Griezmann en daar bleef het bij.

FC Barcelona, dat zondag Getafe op bezoek krijgt, gaat nog altijd royaal aan kop in La Liga met 58 punten. Atletico (52 punten) en Real (42) volgen op gepaste afstand. Valencia is met veertig punten de nummer vier.

Serie A

In de Serie A bracht De Vrij zijn club Lazio al in de derde minuut op voorsprong in de topper tegen Napoli, maar de koploper bleek toch een maatje te groot voor de Romeinen.

Vlak voor rust tekende José Callejon voor de gelijkmaker en in de tweede helft liep Napoli verder weg door een eigen doelpunt van Wallace, een goal van Mario Rui en een treffer van voormalig PSV'er Dries Mertens.

Napoli leidt in de Serie A met 63 punten uit 24 duels en heeft daarmee een punt voorsprong op Juventus, dat vrijdag al met 0-2 te sterk was voor Fiorentina. Het gat met Lazio (46 punten), Internazionale (45) en AS Roma (44) is groot.

